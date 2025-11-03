Slične Vesti
СУВЕРЕНИ ВЛАДАР НЕБЕСКОГ ПРОСТРАНСТВА
„ПТИЦЕ ЧАЧКА И ОКОЛИНЕ“ – СУРИ ОРАО Код нас га зову сури, Енглези златни. Оба назива је добио због боје перја. Овај орао, једна од највећих грављивица на свету, тамносмеђе је боје, а задњи део главе и врат има златне преливе. О суром орлу (лат. Aquila chrysaetos, енгл. Golden Eagle) постоје бројне приче и легенде, […]
ДАНАШЊЕ НЕВРЕМЕ У ФОТОГРАФИЈАМА…
Невреме пропраћено градом данас је задесило села од Чачка према Краљеву. Из Атенице, Трнаве и Самаила добили смо више фотогртафија наших читалаца који тврде да веће леденице града никада нису видели. Како сазнаје Ча глас, слично је било и у Мрчајевцима. Град и јак ветар скидали су цреп са кровова кућа, ломили гране дрвећа и […]