ВЕЧЕРАС ИГРАЈУ „БОРАЦ МОЦАРТ“ И „ФМП“

Након два сусрета са евролигашима у којима су шансе за победу биле у домену теорије, кошаркаши „Борац Моцарта“ ће вечерас, 3. новембра, од 19 часова, у дворани СЦ „Младост“ поред Мораве, бити у прилици да укњиже два нова бода. То неће бити једноставно, јер у госте долази „ФМП“.

  • Реч је о јакој екипи која је на време селектирана, већ током јуна. Почетком лиге су се додатно појачали, тако да су у претходна четири кола пружили одличне партије. Сви играчи су сјајно припремљене атлетски и тркачки. Зато играју агресивно и „притискају“ по целом терену и дуго могу да „држе“ висок ритам игре. То указује да нас очекује тежак и изазован дуел – рекао је тренер „Борац Моцарта“ Саша Оцокољић.

Осим противника, Оцокољићу проблем у припреми овог сусрета прави и кадровска ситуација.

  • Болдвин и Чарапић имају повреде мишића и нису тренирали. Имају жељу да заиграју, али до пред сам сусрет биће неизвестан њихов наступ. Једноставно, не желимо ништа да ризикујемо, с обзиром на то да је тек почетак сезоне. Ускоковић је почео са тренинзима, али је питање колико је у овом тренутку спреман. Вероватно ће моћи да заигра петнаестак минута. Без обзира ко се буде нашао на паркету, мора бити способан да пружи максимум како би остварили тријумф – закључио је Оцокољић.

