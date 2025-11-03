Društvo

ПОЧИЊЕ НОВА АКАДЕМСКА ГОДИНА

Z. Ј. Komentara (0)

Нова академска година на факултетима универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду као и на Универзитету уметности у Београду и Државном универзитету у Новом Пазару почеће данас, док је на осталим универзитетима настава у току. На пет факултета Универзитета у Крагујевцу нова акадермска година је почела 20. октобра, а од данас и на преосталих седам.

Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је да у новој академској години очекује да буде стриктно одвојен образовни процес на универзитетима од политике и истакао да ће држава да реагује на поступке који су незаконити, али не репресивно већ административно, рационално и стрпљиво.

Пријемни за будуће бруцоше започели су у јулу и одржавани су током лета, а паралелно су се одржавали и испитни рокови за студенте. Због надокнаде наставе и померања испитних рокова, почетак нове школске године одложен је за месец дана на већем броју факултета.

РТС

Slične Vesti
Društvo

БУВЉАК: ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА „ОД ИГЛЕ ДО ЛОКОМОТИВЕ“

Z. Ј.

Нема више грамофонских плоча, стрипова, понеког антиквитета или предмета за које нисмо знали ни да постоје. Али, још увек могу да се нађу заборављене кондуре, брезове метле, да не говоримо о савременим кућним апаратима, деловима за водоводне и електроинсталације, повољној одећи и обући. Само, нема купаца! Углавном, заобилазе бувљак. Да ли због хипермаркета, Кинеза, или, […]

електродистрибуција
Društvo Grad

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 12. децембар

G. D.

Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 12. децембар Због радова на мрежи ниског напона, данас ће, од 08:30 до 14:30 часова, без електричне енергије бити потрошачи у Брђанима који се напајају са ТС 10/04 кВ КУЛА, извод ка Милићевцима, као и потрошачи који се напајају са ТС 10/04 кв Дакићи, извод ка кули. Због поправке далековода без […]
Društvo

У суботу „Пролећни бал“

G. D.

У сусрет Међународном дану плеса који се обележава 29. априла, Канцеларија за младе, у сарадњи са Плесним клубом „Луна“ и Домом ученика средњих школа, организује догађај под називом „Пролећни бал“, који је заказан за суботу, од 18 часова у свечаној сали Старог ученичког дома (преко пута Дечијег диспанзера). –Наша идеја је да анимирамо младе да […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.