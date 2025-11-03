ПОЧИЊЕ НОВА АКАДЕМСКА ГОДИНА

Нова академска година на факултетима универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду као и на Универзитету уметности у Београду и Државном универзитету у Новом Пазару почеће данас, док је на осталим универзитетима настава у току. На пет факултета Универзитета у Крагујевцу нова акадермска година је почела 20. октобра, а од данас и на преосталих седам.
Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је да у новој академској години очекује да буде стриктно одвојен образовни процес на универзитетима од политике и истакао да ће држава да реагује на поступке који су незаконити, али не репресивно већ административно, рационално и стрпљиво.
Пријемни за будуће бруцоше започели су у јулу и одржавани су током лета, а паралелно су се одржавали и испитни рокови за студенте. Због надокнаде наставе и померања испитних рокова, почетак нове школске године одложен је за месец дана на већем броју факултета.
РТС