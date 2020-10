Danas do 25 stepeni, a sledećih dana…

Foto: Silvana Ćendić Arsić

Zimsko jutro, prolećni dan – kada stižu oblaci

Jutro hladno i mestimično maglovito. Dan pretežno sunčan i još malo topliji. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog magle i niskih jutarnjih temperatura u pojedinim delovima Srbije na snazi je žuti meteo-alarm.

Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom koja se ponegde može zadržati i tokom prepodneva, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 9, a najviša od 20 do 25 stepeni. Krajem dana na severu postepeno povećanje oblačnosti.

Sutra ujutru na severu i zapadu, a tokom prepodneva i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i manjim padom temperature. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 16 na severozapadu do 22 stepena na istoku i jugu.

Svežije u nedelju

U nedelju oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kišom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 14 do 18 stepeni.

Slično vreme i u ponedeljak – ujutru i pre podne oblačno, na severu i istoku ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 16 do 21 stepen.

IZVOR: RTS