Данас истиче рок пријављивања кандидата за пописиваче

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче је отворен 15. августа и пријава траје још данас!

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем електронске пријаве од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа 2023. године (до 20.00 часова).

Републички завод за статистику на основу Закона о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС”, бр. 76/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I – други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Пријављивање у периоду од 15. до 21. августа (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао пописивача за потребе спровођења Пописа пољопривреде 2023. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података. Од 1. октобра до 15. децембра дужни су да попишу све јединице пописа (пољопривредна газдинства), према додељеном Адресару пољопривредних газдинстава, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

За потребе спровођења Пописа биће ангажовано 2842 пописивача, и то за територије следећих општина: Ада (8), Александровац (23), Алексинац (30), Алибунар (18), Апатин (10), Аранђеловац (20), Ариље (20), Бабушница (10), Бајина Башта (21), Барајево (10), Баточина (7), Бач (9), Бачка Паланка (25), Бачка Топола (17), Бачки Петровац (9), Бела Паланка (9), Бела Црква (11), Беочин (5), Бечеј (14), Блаце (12), Богатић (26), Бојник (10), Бољевац (13), Бор (17), Босилеград (9), Брус (17), Бујановац (31), Ваљево (42), Варварин (15), Велика Плана (22), Велико Градиште (11), Владимирци (16), Владичин Хан (20), Власотинце (19), Вождовац (12), Врање – град (30), Врањска Бања (6), Врачар (2), Врбас (15), Врњачка Бања (12), Вршац (17), Гаџин Хан (9), Голубац (6), Горњи Милановац (26), Гроцка (18), Деспотовац (17), Димитровград (4), Дољевац (15), Жабаљ (18), Жабари (9), Жагубица (13), Житиште (15), Житорађа (15), Зајечар (26), Звездара (7), Земун (7), Зрењанин (37), Ивањица (32), Инђија (15), Ириг (6), Јагодина (26), Кањижа (14), Кикинда (24), Кладово (9), Кнић (15), Књажевац (21), Ковачица (19), Ковин (20), Косјерић (12), Костолац (3), Коцељева (13), Крагујевац (42), Краљево (50), Крупањ (16), Крушевац (54), Кула (17), Куршумлија (16), Кучево (15), Лазаревац (19), Лајковац (10), Лапово (3), Лебане (14), Лесковац (73), Лозница (37), Лучани (21), Љиг (12), Љубовија (14), Мајданпек (10), Мали Зворник (9), Мали Иђош (6), Мало Црниће (10), Медвеђа (9), Медијана (Ниш) (6), Мерошина (13), Мионица (13), Младеновац (22), Неготин (19), Нишка Бања (4), Нова Варош (15), Нова Црња (9), Нови Београд (7), Нови Бечеј (11), Нови Кнежевац (7), Нови Пазар (23), Нови Сад (36), Обреновац (23), Опово (7), Осечина (14), Оџаци (17), Палилула (Београд) (13), Палилула (Ниш) (13), Пантелеј (Ниш) (10), Панчево (33), Параћин (24), Петровац на Млави (24), Пећинци (14), Пирот (24), Пландиште (10), Пожаревац (19), Пожега (24), Прешево (18), Прибој (15), Пријепоље (28), Прокупље (24), Ражањ (9), Раковица (5), Рача (10), Рашка (16), Рековац (12), Рума (24), Савски венац (1), Свилајнац (13), Сврљиг (14), Севојно (2), Сента (9), Сечањ (11), Сјеница (21), Смедерево (31), Смедеревска Паланка (29), Сокобања (11), Сомбор (41), Сопот (10), Србобран (8), Сремска Митровица (35), Сремски Карловци (1), Стара Пазова (18), Стари град (2), Суботица (38), Сурдулица (13), Сурчин (9), Темерин (8), Тител (10), Топола (17), Трговиште (9), Трстеник (26), Тутин (18), Ћићевац (6), Ћуприја (13), Уб (24), Ужице (33), Црна Трава (2), Црвени крст (Ниш) (13), Чајетина (11), Чачак (50), Чока (8), Чукарица (11), Шабац (53) и Шид (20).

Број пријава је ограничен.

Период ангажовања: од 01. октобра до 22. децембра 2023. године

Напомена: у време обиласка терена пред Попис и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

-држављанство Републике Србије;

-пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

-најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

-стечено најмање трогодишње средње образовање;

-да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Критеријуми за избор су:

стручна спрема; област образовања; радни статус; учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године или у статистичким акцијама Завода из области пољопривреде (Попис пољопривреде 2012, Истраживање о структури пољопривредних газдинстава 2018. или редовна статистичка истраживања у области пољопривреде у последњих 5 година).

Предност при избору имаће кандидати:

који поседују диплому о стеченом образовању из области пољопривреде; који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године или у статистичким акцијама Завода из области пољопривреде (Попис пољопривреде 2012, Истраживање о структури пољопривредних газдинстава 2018. или редовна статистичка истраживања у области пољопривреде у последњих 5 година); који имају могућност коришћења сопственог возила за рад у Попису.

Са изабраним кандидатима, у зависности од њиховог радног статуса, закључује се:

Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери, лица ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са највише 30 сати код другог послодавца) или Уговор о допунском раду(лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак или промену права радно ангажованог лица до које може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, промена основа пријаве у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, накнаде за случај незапослености, учешће у програмима стручног усавршавања, програма „Моја прва плата“ и сл.).

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште.

Изузетно: радно ангажовани у станицама Пољопривредних саветодавних и стручних служби (ПССС), и радно ангажовани у другим службама у вези са пољопривредом који станују у једној а раде у другој општини, могу да конкуришу за рад у својству пописивача у општини у којој раде; студенти, који се школују ван места становања, могу да се пријаве за рад у својству пописивача у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено живе током студија.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која ће бити активна од од уторка 15. августа (од тренутка објављивања јавног позива) до понедељка 21. августа 2023. године (до 20.00 часова).

Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о општини у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Процедуру за избор пописивача.

Попуњавање електронске пријаве.

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама, објављује се 22. августа 2023. године на веб-сајтовима Завода stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

Извор: Републички завод за статистику