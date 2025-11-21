Данас је Аранђеловдан

U Ulici Bogdana Kapelana je došlo do kvara na vodovodnoj mreži, zbog čega je zatvorena voda. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova i snabdevanje vodom u ulici regulisano.Nadležni iz JKP „Vodovod“ mole sve učesnike u saobraćaju da ispoštuju privremenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju dok traju radovi na vodovodnoj mreži u Ulici vojvode Stepe. U […]

