ЦРКВА Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

Данас је Аранђеловдан

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Данас је Аранђеловдан, празник који показује какви ће бити зима и пролеће Српска православна црква и верници данас славе Светог архангела Михаила или Аранђеловдан. Према броју верника који га славе, на другом је месту, после Светог Николе.

ЦРКВА Фото: Зоран Зиндовић
Фото: Зоран Зиндовић

Аранђеловдан је посвећен архангелу Михаилу, предводнику војске анђела, бестелесних сила добра које су учествовале у стварању света. Сматра се чуварем православне вере и борцем против јереси.

Свети архангел Михаило, симбол је борбе против зла, и на иконама и фрескама приказан је као небески ратник у војничкој опреми, са мачем, копљем и злим духом који, окован ланцима, лежи под његовим ногама.

Његов култ настао је у трећем веку и развио се најпре у Фригији. Као празник, Аранђеловдан је установљен век касније, у време Силвестера Првог Римског и Патријарха Александра Александријског.

По броју људи који га у нашем народу слави као крсну славу, налази се на другом месту. Молитвеник је пред Богом за све свечаре и борац за њихов напредак.

Обичаји и веровања

На данашњи дан, верује народ, обавезно се треба молити за излечење, али и опростити грехе свим неверницима и тада ће им се остварити највећа жеља – они и њихови највољенији биће здрави.

У народу се верује да време на Аранђеловдан показује како ће бити током целе зиме и пролећа. Постоји и изрека: „Какво је време на Аранђеловдан, тако ће бити током целе зиме и пролећа“.

У неким крајевима Србије, Светог архангела Михаила сматрају и заштитником сточара.

Верује се да овај зимски светац лута прерушен у просјака како би невернике усмерио на прави пут, а невољницима помогао.

Зашто је важно да на славској трпези имате и жито

Црква подсећа да се, насупрот традицији славара, и за овај празник приноси жито. Намењено је за покој душе предака који су се заветовали Светом архангелу Михаилу.

Заштитник је лозе Немањића, а слава је и Саборне цркве у Београду.

Slične Vesti
Društvo

ВЕЛИКИ И МАЛИ ДЕТЛИЋ -„ДОСАДА“ ЈАКОГ КЉУНА И ТАЛАСАСТОГ ЛЕТА

vesna

„ПТИЦЕ ЧАЧКА И ОКОЛИНЕ“ Обе врсте су станарице и гнездарице у нашем крају. Велики детлић је најбројнији из своје породице у целој Србији, па и у Чачку и околини, док је његов  скоро дупло мањи „брат“, најмањи детлић у региону. Сама породица детлића има десет чланова. Поред шест врста детлића, чија је заједничка одлика јак […]
Društvo

Kvar na vodovodnoj mreži u Ulici Bogdana Kapelana

G. D.

U Ulici Bogdana Kapelana je došlo do kvara na vodovodnoj mreži, zbog čega je zatvorena voda. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova i snabdevanje vodom u ulici regulisano.Nadležni iz JKP „Vodovod“ mole sve učesnike u saobraćaju da ispoštuju privremenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju dok traju radovi na vodovodnoj mreži u Ulici vojvode Stepe. U […]
Društvo

Тражимо посао за вас

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ: СУР  „ШИШ“ АДРЕСА:  Бате Јанковића 62, Чачак Телефон:  063/108-1380 Лице за контакт: Предраг Радивојевић Назив посла: ПРОДАВАЦ БРЗЕ ХРАНЕ Број тражених извршилаца: 2 (два) Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме Радно искуство: небитно Опис посла: припрема и продаје брзе хране Врста запослења: на неодређено време Место рада:  Чачак Трајање конкурса: 15. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.