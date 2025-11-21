водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. новембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. новембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Светог Саве.

На тoj локацији је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
Društvo Grad

НАЈВИШЕ СНЕГА У ЈЕЛИЧКИМ СЕЛИМА И НА КАБЛАРУ, ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОЧИШЋЕНЕ

G. D.

НАЈВИШЕ СНЕГА У ЈЕЛИЧКИМ СЕЛИМА И НА КАБЛАРУ, ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОЧИШЋЕНЕ Градске службе спремно су дочекале снежне падавине, па су од раних јутарњих часова екипе јавно комуналних предузећа „Комуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“, уз надзор ЈП „Градац“, на терену са свом расположивом механизацијом, укључујући и своје подизвођаче, наводи се у саопштењу које нам је стигло […]
Grad Kultura

Фестивал европског филма у Чачку

G. D.

Културни центар Чачак ће бити домаћин Фестивалa европског филма у периоду од 13. до 15. новембра.Избор филмова овогодишњег Фестивала европског филма представља кинематографска дела која су настала у копродукцији европских земаља и карипских, афричких и пацифичких држава, у оквиру програма „АКП-ЕУ Култура“. Улаз на све пројекције је слободан.
Aktuelno Društvo Grad

Проблем непрописног паркирања и одлагања смећа

vladecaglas

Последњег мартовског викенда ЈКП ,,Комуналац“ преноси увид у проблем правилног одлагања смећа, али и непрописног паркирања на градским улицама. Пролећни викенд био је суграђанима погодно време за рашчишћавање разног отпада, застарелог намештаја, али и растиња које су грађани, нажалост, непрописно и одлагали. Наведене призоре у улицама Стоје Тошић, Светог Саве, Гучкој, Драгачевској, Девет Југовића, али […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.