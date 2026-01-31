Данас облачно повремено са кишом, температура до 9 степени

Извор:РТС, РХМЗ
У Србији претежно облачно време, местимично са падавинама слабог до умереног интензитета – углавном са кишом, у Војводини, Тимочкој Крајини и на југоистоку Србије локално и са суснежицом, а у брдско-планинским пределима са слабим снегом.
Ветар ће бити слаб, променљив, крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу у појачању и скретању на источни и југоисточни правац.
Најнижа температура кретаће се од 0 до 4 степена, а највиша од 3 до 9 степени.
У Београду ће бити облачно и током већег дела дана суво време, али је на појединим локалитетима у граду и околини могућа повремена росуља (сипећа киша).
Ветар ће бити слаб, променљив, у току ноћи у појачању и скретању на источни и југоисточни правац, док ће најнижа температура бити од 2 до 4, а највиша око 6 степени.
Могући реуматски болови и нервоза
Већина хроничних болесника може осећати уобичајене тегобе услед биометеоролошке ситуације.
Опрез се нарочито саветује асматичарима и срчаним болесницима. Од метеоропатских реакција очекују се реуматски болови и нервоза. Свим учесницима у саобраћају саветује се опрез.
Прогноза за наредне дане
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 7. фебруара, у недељу се очекује облачно време, у низијама са локалном појавом слабе суснежице, а на планинама са слабим снегом.
Изузетак су јужна и југоисточна Србија, где се снег уз стварање мањег снежног покривача очекује понегде и у нижим пределима.
Почетком следеће седмице очекује се делимично разведравање уз јутарњи мраз, а ледени дани од 1. до 3. фебруара очекују се само у Тимочкој и Неготинској Крајини са дневним температурама од -2 до 0, док ће у осталим регионима максималне температуре током прва два дана фебруара бити од 0 до 5 степени, а затим поново у порасту.
Дуваће кошава, која ће у Војводини, Подунављу и Поморављу појачавати субјективни осећај хладноће.
Од уторка увече до четвртка ујутро кошава ће бити олујна, али уз даљи пораст дневних температура, које ће средином следеће седмице поново бити у интервалу од 10 до 16 степени, осим у Тимочкој и Неготинској Крајини, где ће се задржати хладније време.
Од среде до краја периода, односно до 7. фебруара, очекују се честа пролазна наоблачења с краткотрајном кишом уз малу количину падавина.