„ПЕСМЕ ИЗ ЏЕПОВА МОГ СРЦА“

Kroz projekte, koje Turistička organizacija regije Zapadne Srbije realizuje, najavljena je i izgradnja teretane na otvorenom u Ovčar Banji ove godine. Na današnjoj konferenciji za medije Čačaku, promovisano je pristupanje turističkih organizacija Čačka i Lučana Turističkoj organizaciji regije Zapadne Srbije, što za grad Čačak znači bolje pozicioniranje na turističkoj mapi Evrope, ali više novca na […]

