СВЕТОСАВСКОМ АКАДЕМИЈОМ ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

Lepota aprila je preplavila i tezge na čačanskoj zelenoj pijaci. Postale su daleko raskošnije i primamljivije za oko posmatrača. Ponuda sezonskog i ostalog povrća je ove sedmice bila daleko bolja, jer su vredni povrtari čačanskog kraja za svoje potrošače pripremili veoma kvalitetne, tek stasale proizvode iz svojih plastenika. Iako se očekivalo da će raskošniji izgled […]

