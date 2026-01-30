СВЕТОСАВСКОМ АКАДЕМИЈОМ ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

Уметничким остварењем на сцени, деца и одрасли изнова уче најважније животне лекције љубави, милосрђа, доброте… „Свети Сава – земаљски анђео и светионик српства“ назив је музичког, драмског и духовног програма који су ученици припремили са Милицом Матовић, професорком српског језика и књижевности.
На Савиндан је било свечано и у Основној школи „Филип Филиповић“. Окупили су се ученици, њихови родитељи, запослени, пензионисани наставници да заједно прославе школску славу и присете се живота и поука нашег светитеља. Те најважније лекције које нам је оставио први српски архиепископ и просветитељ савладавамо читавог живота и изнова им се враћамо. И сваког 27. јануара нас „буде”.
– Нека Свети Сава буде пример свима нама да бисмо били бољи људи и да негујемо етос задужбинарства, етос милосрђа, љубави, служење ближњем, ма ко он он био. Нека је срећна слава и Богом благословена и да је славите на многе године – део је беседе Слободана Јаковљевића, свештеника Цркве Вазнесења Господњег у Чачку. Он је обавио чин резања и освећења славског колача и жита. Свештеник је подсетио и да је светост корен речи просвета.
Поуке мира, помирења и остале врлине које су биле својствене Светом Сави, пренели су и ученици у уметничком делу програма. Са професорком Милицом Матовић савладавали су и вештине појања и духовног изражавања. На сцени су показали заједништво или, данашњим речником описано, тимски дух. Академију су назвали „Свети Сава – земаљски анђео и светионик српства“.
– Светосавска академија је ученичким појањем, казивањем стихова и глумом отелотворила на сцени лик принца Растка, од сјаја круне до сјаја манастирске буктиње. Како монах изображава земаљског анђела, а светосавље пут који свако од нас треба да следи спознавањем Савине духовности, ученици су изнова освестили и зашто је први српски архиепископ светионик српства. Корелацијом знања из књижевности, српског језика, веронауке, историје, географије, музичке и ликовне културе, али и увезивањем наведеног у врлину љубави и доброте, остварују се васпитно-образовни циљеви и сублимација реализованог. Отуда је важно да ученике својим примерима научимо изнова значају светосавског пута, устројства и неговања духовног, оног што је српско од искона – сматра професорка Милица Матовић.
Гостима и домаћинима захвалност је упутила Тијана Петрић, директорка ОШ „Филип Филиповић“. И она је подсетила колико нам је светосавље важно у тешким временима која ни нас не заобилазе.
– Свети Сава је носио поуке мудрости, помирљивости, љубави, светости која све треба да нас уједини у тешким временима у којима обитавамо. Научио нас је да опстајемо и пребродимо разна искушења… Хвала запосленима, ученицима, родитељима који су допринели да наш светосавски програм заживи – навела је.
Основна школа „Филип Филиповић“ има око 600 ученика. Ове школске године уписана су три одељења првака. Како је потврдила Тијана Петрић, школа стално унапређује рад у настави и побољшава услове за свакодневне образовне активности.
– Имамо велике планове, а када их будемо спроводили у дело, благовремено ћемо обавестити јавност о свему. Надамо се да ћемо наредних година расти и број ученика – каже Тијана Петрић.