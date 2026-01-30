„СВЕТОСАВСКА НАГРАДА“ ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЧАЧКУ

Министарство просвете Републике Србије доделило је највише признање у области образовања – „Светосавску награду“ – Дому ученика средњих школа у Чачку. Ово признање стиже за традицију квалитета и посвећености, као потврда вишедеценијског успешног рада, иновативности у васпитном раду и континуираног улагања у стандарде живота и учења младих који бораве у овој установи.
„Светосавска награда“ се додељује за изузетне резултате, а Дом ученика у Чачку се издвојио као лидер захваљујући: Савременим условима боравка: модернизација простора која ученицима пружа осећај „другог дома“; Васпитном раду: развијању креативности, радних навика и емпатије кроз бројне секције, пројекте и успехе на Домијадама; Друштвеној одговорности: активном учешћу у локалној заједници и промоцији правих вредности међу младима, као и сарадњом са другим домовима у Републици Србији и региону.
• -У години у којој обележавамо значајан јубилеј нашег Дома – 95 година постојања, рада и неизмерне љубави према свом послу и корисницима Дома, „Светосавска награда“ није само награда за нашу установу, већ за сваки успех наших ученика и сваког запосленог који у овај рад уноси срце. „Светосавска награда“ нас обавезује да наставимо путем знања, племенитости и посвећености, онако како нас је учио први српски просветитељ Свети Сава – рекла је након пријема награде директорка Дома ученика у Чачку Ивана Вукајловић.
„Дом ученика средњих школа у Чачку годинама важи за једну од најорганизованијих установа овог типа у земљи, а овогодишње признање крунише напоре да се младим људима обезбеди сигурно и подстицајно окружење током најважнијих година њиховог школовања и одрастања“, наводи се у образложењу Министарства просвете РС.
КРУНА ПОВОДОМ 95 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА
Поводом престижног признања које је стигло у Чачак, директорка Дома ученика Ивана Вукајловић је рекла:
-„Светосавска награда“ је круна вишедеценијског рада, признање за све генерације „домаца“ и људи који су о њима бринули протеклих 95 година. Готово читав један век, из године у годину, Дом ученика средњих школа Чачак обавља своју значајну васпитну и хуману делатност. Кроз ову институцију прошле су многе генерације ученика, стасавале и припремале се за живот. У Дому ученика је становало, хранило се, образовало и васпитавало више хиљада средњошколаца од којих су многи постали признати научници, спортисти, уметници, стручњаци у свом послу. Навикнути на ред и рад лако су долазили до успешних каријера.
У вишедеценијској историји доделе „Светосавске награде“, као највећег признања у области васпитно – образовног рада, Дом ученика средњих школа у Чачку никада није био предложен за добитника овог престижног признања. Стога желим да захвалим свим предлагачима који су препознали наш рад. Дом ученика средњих школа у Чачку је место где зидови чувају успомене, а пријатељи постају породица. Ово је наша друга кућа, пуна љубави и топлине – истакла је директорка Ивана Вукајловић.
ТЕЖАК РАЗВОЈНИ ПУТ
Дом је изграђен крајем 1930, а са радом је почео 10. септембра 1931. године. Зграда је саграђена као репрезентативни објекат у духу академизма и као споменик културе представља непокретно културно добро. Један је од ретких објеката те врсте који је сачувао првобитну функцију и једна је од најстаријих установа такве намене јужно од Саве и Дунава, истиче Ивана Вукајловић.
-Имао је изузетно тежак развојни пут, са много успона и падова, али је упркос свему успео да опстане и напредује, највише захваљујући упорности, раду и пожртвовању запослених у њему, као и генерација ученика који су стекли афирмацију у различитим областима рада. По бројним оценама спада у ред сређенијих, организованијих и успешнијих васпитно – образовних установа ове врсте у Србији. У Дому се остварују високи стандарди смештаја, исхране, васпитно – педагошког рада и подстицање ученичких амбиција у стваралачком доказивању у процесу образовања и уметности, не занемарујући забаву, спорт и рекреацију. Дом је савремена васпитно – образовна установа са богатом традицијом, која ужива велики углед међу ученицима, родитељима и колегама.
НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ, ПО МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА
Директорка Вукајловић наводи да од 2018. године Дом ученика ради на две локације у Учитељској бр. 8 и у Улици цара Душана бб, у којима је смештено 237 ученика из четрдесетак српских градова и општина. Поседује савремено опремљене учионице, просторије за учење, спортске и културно забавне активности, као и две савремено опремљене кухиње са трпезаријама за исхрану ученика.
– Дом ради по међународно признатом стандарду ISO 9001, за систем менаџмента квалитетом, који дефинише захтеве за оптимизацију пословања, побољшање квалитета услуга и повећање задовољства корисника и HACCP систему. У Дому је запослено 69 радника, распоређених у седам служби и то 24 сата свих седам дана у недељи. Квалитет нашег рада показује чињеница да сваке године на конкурсу за пријем у Дом, остане неуписано више од стотину ученика – истиче Ивана Вукајловић
У последње четири године значајно су ојачани људски ресурси, пре свега, ангажовањем новозапослених кадрова у свим службама. Подмлађивање колектива и њихова енергија допринели су увођењу нових програма и садржаја. Одлична сарадња са ресорним Министарством, локалном самоуправом, Школском управом и средњим школама, као и сарадња са бројним установама и институцијама у Чачку и држави, довела је до видног помака у квалитету рада са корисницима и перманентног улагања у оба наша објекта.
Дом у Учитељској улици је у потпуности реконструисан, водећи рачуна о његовом културном и грађевинском идентитету и заштити. Нова столарија и намештај у собама, нова купатила, савремена рачунарска опрема и учила, као и реновирана свечана сала одају слику модерног смештаја у „Старој дами“. Двориште и спортски терен су прилагођени и доступни свим ученицима, а остављају и лепу слику свим пролазницима. У новом објекту Дома су адаптирани и уређени нови садржаји за учење, спорт и рекреацију ученика, савремено опремљена трпезарија и кухиња свим уређајима и опремом, изграђена је соларна електрана чиме су направљене значајне уштеде у потрошњи енергије. Двориште је оплемењено газебом, местом за дружење и окупљање ученика, новим садницама, зеленилом и амбијенталном расветом.
БУДУЋНОСТ, ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА…
-Наши планови за будућност се, пре свега, огледају у изналажењу могућности за проширење смештајних капацитета, с обзиром на то да нисмо у стању да примимо све ученике који конкуришу за боравак у Дому. Ово представља још једну потврду квалитета нашег рада и услова живота, као и препознатљивост образовних установа у Чачку. Континуирано усавршавање запослених ће се наставити, јер је то гаранција за успешан и садржајан рад у годинама које су пред нама – каже директорка награђене установе.
З.Л.С.
Фотографије: архива саговорнице