Obrazovanje

„СВЕТОСАВСКА НАГРАДА“ ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЧАЧКУ

Z. Ј. Komentara (0)

Министарство просвете Републике Србије доделило је највише признање у области образовања – „Светосавску награду“ – Дому ученика средњих школа у Чачку. Ово признање стиже за традицију квалитета и посвећености, као потврда вишедеценијског успешног рада, иновативности у васпитном раду и континуираног улагања у стандарде живота и учења младих који бораве у овој установи.

„Светосавска награда“ се додељује за изузетне резултате, а Дом ученика у Чачку се издвојио као лидер захваљујући: Савременим условима боравка: модернизација простора која ученицима пружа осећај „другог дома“; Васпитном раду: развијању креативности, радних навика и емпатије кроз бројне секције, пројекте и успехе на Домијадама; Друштвеној одговорности: активном учешћу у локалној заједници и промоцији правих вредности међу младима, као и сарадњом са другим домовима у Републици Србији и региону.

•         -У години у којој обележавамо значајан јубилеј нашег Дома – 95 година постојања, рада и неизмерне љубави према свом послу и корисницима Дома, „Светосавска награда“ није само награда за нашу установу, већ за сваки успех наших ученика и сваког запосленог који у овај рад уноси срце. „Светосавска награда“ нас обавезује да наставимо путем знања, племенитости и посвећености, онако како нас је учио први српски просветитељ Свети Сава – рекла је након пријема награде директорка Дома ученика у Чачку Ивана Вукајловић.

„Дом ученика средњих школа у Чачку годинама важи за једну од најорганизованијих установа овог типа у земљи, а овогодишње признање крунише напоре да се младим људима обезбеди сигурно и подстицајно окружење током најважнијих година њиховог школовања и одрастања“, наводи се у образложењу Министарства просвете РС.

КРУНА ПОВОДОМ 95 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

Поводом престижног признања које је стигло у Чачак,  директорка Дома ученика  Ивана Вукајловић је рекла:

-„Светосавска награда“ је круна вишедеценијског рада, признање за све генерације „домаца“ и људи који су о њима бринули протеклих 95 година. Готово читав један век, из године у годину, Дом ученика средњих школа Чачак обавља своју значајну васпитну и хуману делатност. Кроз ову институцију прошле су многе генерације ученика, стасавале и припремале се за живот. У Дому ученика је становало, хранило се, образовало и васпитавало више хиљада средњошколаца од којих су многи постали признати научници, спортисти, уметници, стручњаци у свом послу. Навикнути на ред и рад лако су долазили до успешних каријера.

У вишедеценијској историји доделе „Светосавске награде“, као највећег признања у области васпитно – образовног рада, Дом ученика средњих школа у Чачку никада није био предложен за добитника овог престижног признања. Стога желим да захвалим свим предлагачима који су препознали наш рад. Дом ученика средњих школа у Чачку је место где зидови чувају успомене, а пријатељи постају породица. Ово је наша друга кућа, пуна љубави и топлине – истакла је директорка Ивана Вукајловић.

ТЕЖАК РАЗВОЈНИ ПУТ

Дом је изграђен крајем 1930, а са радом је почео 10. септембра 1931. године. Зграда је саграђена као репрезентативни објекат у духу академизма и као споменик културе представља непокретно културно добро. Један је од ретких објеката те врсте који је сачувао првобитну функцију и једна је од најстаријих установа такве намене јужно од Саве и Дунава, истиче Ивана Вукајловић.

-Имао је изузетно тежак развојни пут, са много успона и падова, али је упркос свему успео да опстане и напредује, највише захваљујући упорности, раду и пожртвовању запослених у њему, као и генерација ученика који су стекли афирмацију у различитим областима рада. По бројним оценама спада у ред сређенијих, организованијих и успешнијих васпитно – образовних установа ове врсте у Србији. У Дому се остварују високи стандарди смештаја, исхране, васпитно – педагошког рада и подстицање ученичких амбиција у стваралачком доказивању у процесу образовања и уметности, не занемарујући забаву, спорт и рекреацију. Дом је савремена васпитно – образовна установа са богатом традицијом, која ужива велики углед међу ученицима, родитељима и колегама.

НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ, ПО МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА

Директорка Вукајловић наводи да од 2018. године Дом ученика ради на две локације у Учитељској бр. 8 и у Улици цара Душана бб, у којима је смештено 237 ученика из четрдесетак српских градова и општина. Поседује савремено опремљене учионице, просторије за учење, спортске и културно забавне активности, као и две савремено опремљене кухиње са трпезаријама за исхрану ученика.

– Дом ради по међународно признатом стандарду ISO 9001, за систем менаџмента квалитетом, који дефинише захтеве за оптимизацију пословања, побољшање квалитета услуга и повећање задовољства корисника и HACCP систему. У Дому је запослено 69 радника, распоређених у седам служби и то 24 сата свих седам дана у недељи. Квалитет нашег рада показује чињеница да сваке године на конкурсу за пријем у Дом, остане неуписано више од стотину ученика – истиче Ивана Вукајловић

У последње четири године значајно су ојачани људски ресурси, пре свега, ангажовањем новозапослених кадрова у свим службама. Подмлађивање колектива и њихова енергија допринели су увођењу нових програма и садржаја. Одлична сарадња са ресорним Министарством, локалном самоуправом, Школском управом и средњим школама, као и сарадња са бројним установама и институцијама у Чачку и држави, довела је до видног помака у квалитету рада са корисницима и перманентног улагања у оба наша објекта.

Дом у Учитељској улици је у потпуности реконструисан, водећи рачуна о његовом културном и грађевинском идентитету и заштити. Нова столарија и намештај у собама, нова купатила, савремена рачунарска опрема и учила, као и реновирана свечана сала одају слику модерног смештаја у „Старој дами“. Двориште и спортски терен су прилагођени и доступни свим ученицима, а остављају и лепу слику свим пролазницима. У новом објекту Дома су адаптирани и уређени нови садржаји за учење, спорт и рекреацију ученика, савремено опремљена трпезарија и кухиња свим уређајима и опремом, изграђена је соларна електрана чиме су направљене значајне уштеде у потрошњи енергије. Двориште је оплемењено газебом, местом за дружење и окупљање ученика, новим садницама, зеленилом и амбијенталном расветом.

БУДУЋНОСТ, ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА…

-Наши планови за будућност се, пре свега, огледају у изналажењу могућности за проширење смештајних капацитета, с обзиром на то да нисмо у стању да примимо све ученике који конкуришу за боравак у Дому. Ово представља још једну потврду квалитета нашег рада и услова живота, као и препознатљивост образовних установа у Чачку. Континуирано усавршавање запослених ће се наставити, јер је то гаранција за успешан и садржајан рад у годинама које су пред нама – каже директорка награђене установе.

З.Л.С.

Фотографије: архива саговорнице

Slične Vesti
Kultura Obrazovanje

Изложба „Чија је мустра бечка?” привлачи пажњу и младих Чачана

G. D.

Изложба „Чија је мустра бечка?” у Галерији Библиотеке привлачи пажњу и наших младих суграђана. Аустријацизми на плакатима су, између осталог, одлично дидактичко средство које професори могу да користе ван школе и редовних наставних активности. Фразе и издвојене речи, богато илустроване, биле су права загонетка за ученике другог разреда чачанске Гимназије. Они су са Маријом Катанић, […]
Kultura Obrazovanje Reportaža

НАЈСЈАЈНИЈИ БИСЕРИ ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“: АНДРЕЈ, НИНА, ОГЊЕН, СТЕФАН И СОФИЈА

G. D.

НАЈСЈАЈНИЈИ БИСЕРИ ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ АНДРЕЈ, НИНА, ОГЊЕН, СТЕФАН И СОФИЈА Славећи изванредне резултате на завршном испиту, и ове године изнад републичког просека, чачанска ОШ ,,Др Драгиша Мишовић“ испратила је још једну генерацију осмака. Стасавали су у нимало лаким временима, али их то није омело да буду јединствени у жељи да из куће знања, […]
Aktuelno Obrazovanje

ИМАО ЈЕ БОГАТО ИСКУСТВО, ЗНАЊЕ И АУТОРИТЕТ…

Z. Ј.

ОМАЖ ПРИЈАТЕЉА ПЕДАГОГУ ДР БРАНКУ КОВАЧЕВИЋУ Одбор за обележавање годишњице смрти др Бранка Ковачевића (Миросаљци, 20. јануара 1924 – Чачак, 10. августа 2016 ), који су чинили: академик Драгутин Ђукић, Лела Павловић, Бојана Јакшић, Милош Нешовић и Вучко Грујовић, окупио је прошлог петка у свечаној сали Музичке школе породицу, пријатеље и поштоваоце овог великог и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.