Пролазно наоблачење ујутру, понегде са краткотрајном кишом, а поподне разведравање

Извор: РТС, РХМЗ
Пролазно наоблачење ујутру и преподне, понегде са краткотрајном кишом, а поподне разведравање. Повремено јак ветар дува на истоку земље. Највиша дневна температура до 26 степени.
На крајњем северу Србије претежно сунчано, у осталим деловима мало хладније ујутру, а после подне разведравање у свим крајевима.
На истоку и југоистоку очекује се ветровито време. Најнижа температура од девет до 15 степени, а највиша од 22 до 26 степени.
У Београду ујутру облачно, могућа је слаба киша. Средином дана разведравање, а после подне претежно сунчано, уз температуру око 23 степена.
У понедељак ће изнад већег дела земље бити претежно сунчано, док ће у брдско-планинским пределима бити променљиво облачно, уз температуру до 28 степени.
Повољне биометеоролошке прилике
Очекиване биометеоролошке прилике имаће релативно повољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа.
Благи опрез се саветује особама са срчаним тегобама.
Метеоропатске реакције су могуће у благој форми.