ОБЛАЧНО, Фото: Дарка Симеуновић
Пролазно наоблачење ујутру, понегде са краткотрајном кишом, а поподне разведравање

Извор: РТС, РХМЗ

Пролазно наоблачење ујутру и преподне, понегде са краткотрајном кишом, а поподне разведравање. Повремено јак ветар дува на истоку земље. Највиша дневна температура до 26 степени.

лето, облачно Фото: Дарка Симеуновић
Фотографије: Дарка Симеуновић

На крајњем северу Србије претежно сунчано, у осталим деловима мало хладније ујутру, а после подне разведравање у свим крајевима.

Ујутру облаци и краткотрајна киша, поподне сунце – на истоку ветровито

На истоку и југоистоку очекује се ветровито време. Најнижа температура од девет до 15 степени, а највиша од 22 до 26 степени.

У Београду ујутру облачно, могућа је слаба киша. Средином дана разведравање, а после подне претежно сунчано, уз температуру око 23 степена.

У понедељак ће изнад већег дела земље бити претежно сунчано, док ће у брдско-планинским пределима бити променљиво облачно, уз температуру до 28 степени.

Повољне биометеоролошке прилике

Очекиване биометеоролошке прилике имаће релативно повољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа.

Благи опрез се саветује особама са срчаним тегобама.

Метеоропатске реакције су могуће у благој форми.

