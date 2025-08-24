ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
     НАЗИВ РОБЕ   22. 8.
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 150-300
Парадајз 150-250
Краставци 150-180
Тиквице 80-100
Цвекла 150
Спанаћ  
Купус 60-70
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 120
Зелена салата 80-100
Црни лук 120-150
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 500
Празилук 250
Карфиол 300
Плави патлиџан 350
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква  
Ротквице  
Боранија 400-500
Млади кромпир  
Крушке 200-300
Јабуке 100-220
Шљиве 120-150
Грожђе 250-350
Лубенице 30-50
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 400-450
Купине 600
Вишња  
Трешње  
Кајсије 450
Брескве 350
Јагоде  
Малине 1000
Лимун 320
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1200-1500
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 40
Кукуруз 40
Јечам 40
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 749
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 519
СКУША 529
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 399

