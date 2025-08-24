БЕБЕ, ДВЕ
Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

БЕБЕЕЕЕ
Фотографије: Архива Ча гласа

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

Извор: Ча глас

Фото: Архива Ча гласа

