Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

Јуче, као и првог дана ове године, у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализовано је 15 пацијената. У респираторном центру смештена су три пацијента, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа један пацијент је отпуштен, а два су примљена на одељење. На жалост, један пацијент је преминуо, М.Д. (1956) из Ивањице (позитиван). Од 235 узорака […]