ПРИЧА СПОМЕНИКА О ПРОШЛОСТИ

ИНТЕРАКЦИЈА 2025 ПОЧЕЛА ЈУБИЛАРНИМ, 20. СТУДЕНТСКИМ ФИЛМСКИМ КАМПОМ

Интеракција 2025 почела је 9. августа окупљањем учесника јубиларног, 20. Студентског филмског кампа, односно, доласком 15 студената филмских академија из 12 земаља, из Аустрије, Бразила, Велике Британије, Француске, Мексика, Индије, Швајцарске, Чешке, Грузије, Северне Македоније, Хрватске и Србије. Поред учесника Кампа, до 25. августа, Пожега је домаћин документаристима из земље и иностранства, који учествују у оквиру шест програма Интеракције.

Нина Лазић, Аксел Безенсон, Волф Лас, Срђа Чворовић, Винсент Рој и Ананд Бансал

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ АФИРМИСАЊА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

Међународна продукцијска, едукативна и програмска платформа Интеракција, која ове године слави две деценије постојања, окупила је младе и афирмисане ствараоце документарног филма из целог света, од средњошколаца до професионалаца. Поред јубиларног Кампа, Интеракција 2025 доноси и Фестивал кратког документарног филма, Радионицу документарног филма, Teen Doc радионицу, програм Meet2Talk, као и XR програм.

Учесници Кампа су снимили три кратка документарна филма у Чачку, Пожеги и Ужицу, на тему „Заједница“, под менторством редитеља Ајзака Најтса Вашборна (Нови Зеланд/Шкотска). У фази постпродукције, по завршетку снимања, све три екипе су се окупиле у Пожези, где монтирају филмове, баве се обрадом звука, колор корекцијом слике, преводом и графичком обрадом филмова. Документарци снимљени током Кампа биће приказани, 25. августа, на свечаном затварању Фестивала Интеракција у Пожези. Такође, филмови ће бити приказани у Чачку, Ужицу, Београду и осталим заинтересованим градовима, као и на филмским фестивалима, телевизијским станицама и VOD платформама.

Екипу Интеракције која је снимала у Чачку чини шест чланова: Волф Лас, редитељ из Аустрије; Ананд Бансал, сниматељ из Индије; Винсент Рој, сниматељ и дизајнер звука из Француске; Аксел Безенсон, монтажер из Швајцарске; Нина Лазић, продуценткиња из Србије и локални координатор Срђа Чворовић. Чланови екипе похађају основне или мастер студије филма и уметности, као што су Балтичка школа филма, медија и уметности, Филмска академија Баден-Виртемберг у Немачкој, 3XdK Универзитет уметности у Цириху, Швајцарској и Факултет драмских уметности у Београду.

– Филмски Камп се већ годинама одржава у овом граду, као и у Пожези и Ужицу. Циљ Кампа је да студенти филма из целог света, сваке године, уоче и забележе лепоту ових градова. Динамика Кампа је посебна, због чега је идеално да се одвија у граду попут Чачка. Највише им се допало што су људи били спремни да поделе своје приче и да их екипа пажљиво саслуша. Њихова отвореност пружила је топлу добродошлицу и инспирисала рад на филму. Обишли смо различите делове града, али нас је посебно одушевио предиван Спомен-парк борбе и победе, о којем и снимамо наш филм – рекла је за наш лист Нина Лазић, продуценткиња из Србије.

ЈЕДИНСТВЕНА АРХИТЕКТУРА, СИМБОЛИЧКИ И УМЕТНИЧКИ ЗНАЧАЈ СПОМЕН-ПАРКА БОРБЕ И ПОБЕДЕ

Филм чачанске екипе је кратки документарац о Споменику борбе и победе у Чачку, који је пројектовао чувени архитекта Богдан Богдановић.

– Током снимања водили смо интервјуе са мештанима и једним историчарем. Највише смо се фокусирали на архитектонску јединственост споменика и његов смисао. Кроз глумачке интерпретације дали смо глас самом споменику који прича о прошлости коју симболизује. Циљ нашег филма је да оживимо ратну историју Чачка из Другог светског рата и прекинемо тишину која окружује ово запуштено место сећања. Документарац жели да подстакне млађе генерације да се више заинтересују за споменик и историју коју он чува. Одабир ове теме произашао је из жеље да истражимо јединствену архитектуру споменика, која одудара од уобичајеног, стереотипичног ратног изгледа, и да укажемо на његов симболички и уметнички значај – нагласила је Нина Лазић.

Саговорница „Гласа“ је студенткиња Филмске и телевизијске продукције на Факултету драмских уметности у Београду. Одрасла је у уметничкој породици, па је, како каже, било логично да настави истим путем:

– Одлучила сам се за филмску браншу, јер највише волим да своје слободно време проводим гледајући филмове и серије. Конкретна одлука за продукцију развила се током година тренирања џеза и модерног плеса, када сам у студију у којем сам вежбала имала прилику да тренирам групу деце. Осмишљавање кореографија и управљање групом деце има много сличности са продукцијом филма, што је додатно подстакло моју идеју да студирам овај факултет.

Наша саговорница, као менаџерка продукције на Кампу, одговорна је за обезбеђивање свих ресурса за креативне сараднике.

– Уникатна особеност ове групе је што скоро сви учесници не говоре српски, па сам често морала да преводим креативне разговоре. На овај начин моја љубав према енглеском језику посебно је дошла до изражаја – каже Нина Лазић, која је у име екипе захвалила свим запосленима у Спортском центру „Колос“ на изузетном гостопримству и превознику Premier Taxi на удобним и сигурним вожњама по целом граду.

Интеракција својом оригиналношћу и иновативношћу доприноси померању граница документарног филма. Студентски филсмки камп је од 2006. до данас похађало 304 учесника из 64 земље. Снимљена су 62 кратка документарна филма који су више од 25 пута награђени на филмским фестивалима широм света.

Интеракцију 2025, као и претходних година, реализује Независни филмски центар „Филмарт“, уз подршку Филмског центра Србије, Министарства туризма и омладине и других институција и локалних партнера.

Н. Р.

Фото: Ананд Бансал