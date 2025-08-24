Grad

УСКОРО ПОЧЕТАК РАДА ВРТИЋА „МАСЛАЧАК” У ЗАБЛАЋУ

Након што је пре око два месеца добијена употребна дозвола за вртић „Маслачак“ у Заблаћу, питање је дана када ће малишани ући у нове, потпуно опремљене просторије. Објекат у Заблаћу простире се на око 800 квадрата, на површини од 40 ари, које је Град Чачак купио. Малишани, њих 120, биће подељени у две јаслене и четири вртићке групе. Вртић „Маслачак” припада Предшколској установи „Радост”.

–  У понедељак идемо да поново све проверимо. Прибавили смо потребне дозволе,  чекамо санитарну инспекцију да још једном  све провери  и уколико све буде у реду, надамо се да ће вртић бити отворен  1. септембра. Уговори са родитељима су, углавном потписани, чекају се само они родитељи који су на одмору – рекао је Мирослав Петковић, помоћник градоначелника.

Како је раније рекао помоћник градоначелника, малишани ће имати све што им је потребно за здраво одрастање и учење.

– Вртић „Маслачак” један је од најсавременијих вртића у Србији, деца ће имати врхунске услове. Градња вртића и опремање реализовани су кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, које спроводи Министарство просвете, а финансира Светска банка. За овај пројекат Министарство науке, технолошког развоја и иновација определило је 167 милиона,  док је из градског буџета издвојено 14 милиона динара. Објекат има добре услове,  собе, тоалете, собу за изолацију, велику вишенаменску салу, канцеларије за васпитаче, портира, вешерницу, кухињу, магацин, велико двориште са игралиштем, паркинг, намештај, дидактичку опрему, играчке за децу – казао је помоћник градоначелника.

Деца и родитељи из Заблаћа и девет села која гравитирају том подручју, са нестрпљењем очекују полазак у нови вртић.

Виолета Јовичић

