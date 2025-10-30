Društvo

У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

admin Komentara (0)

– Министарка Милица Ђурђевић Стаменковски посетила Центар за социјални рад: ОТВОРЕНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

– У оквиру пројекта „LIID“ нова инвестиција: ЧАЧАК ДОБИЈА ЛИНИЈСКИ ПАРК

– Изградња паркинга код ОШ „Др Драгиша Мишивић“ – ВРЕДНОСТ РАДОВА 5,6 МИЛИОНА ДИНАРА

– Одржан „Караван родитељства – породица у срцу” – ЈАЧАЊЕ РОДИТЕЉСКИХ ВЕШТИНА

– Нови мурали у Чачку – ГРАД „ПРОЦВЕТАО” У ОКТОБРУ

– Млади чачански уметници снимају филм у родном граду – „БАШТА“ РЕДИТЕЉКЕ АНЂЕЛЕ ШУТИЋ

– Премијера изложбе академика Душана Милисављевића у Галерији Народног музеја – „ЗНАМЕНИТЕ СРПКИЊЕ У ОГЛЕДАЛИМА“

– Комплетирана збирка абаџијског заната – ИЗ РАДИОНИЦЕ ДУШАНА УРОШЕВИЋА

Slične Vesti
Društvo

ПОБЕДА ЖИВОТА НАД СМРЋУ

G. D.

Света Архијерејска Литургија Зацарио се Господ победивши смрт, ставивши је на Голготи под Своје ноге. Васкрсењем нам је подарио победу живота над смрћу, радост коју нам Он доноси неизмерна је, осећамо пламен љубави коју Господ излива на нас, људе, на оне који су само стајали поред Крста. Богомудри ава Јустин Ћелијски казује: „Васкрсење Господа Христа […]
Društvo

У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј.

– Министар грађевинарства Томислав Момировић посетио тунеле у изградњи на деоници ауто-пута Прељина-Пожега   – ОГРОМАН ЗНАЧАЈ ТРИ НОВЕ ОБИЛАЗНИЦЕ     – МИЛЕНКО КОСТИЋ о новим инвестицијама и условима привређивања током пандемије   – У СУСРЕТ ЗНАЧАЈНИМ ЈУБИЛЕЈИМА        – ВЛАДИМИР КРСТИЋ, нови председник Скупштине Форума привредника  – УСПЕШНЕ ИДЕЈЕ СЕ БРЗО РЕАЛИЗУЈУ   – Просветне […]
Društvo

Повећање плата, пензија и минималца

vladecaglas

Нова година великом броју грађана Србије, пре свега пензионерима, запосленима у јавном сектору, онима којима примају минималне зараде, доноси повећање примања, а 2024. почињу се примењивати и нове законске одредбе као што су оне о пензионисању жена и о електронском фактурисању.После ванредне октобарске повишице од 5,5 одсто, за пензионере, њих око 1,64 милиона колико их има […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.