ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЧАЧАНСКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА О ПОВЛАСТИЦАМА ЗА НОСИОЦЕ БОРАЧКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

Милица Ђурђевић Стаменковски, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписала је данас у Чачку уговоре о сарадњи министарства са привредним субјектима из овог града, а који ће омогућити носиоцима борачких легитимација одређене бенифиције.
Како је министарка истакла, чачански привредни субјекти препознали су колико је значајно да удруженим снагама са министарством брину о борачкој популацији.
– Град Чачак је град херој, град велике борбе, велике жртве за слободу и град великог броја наших бораца. У овом граду је министарство од почетка 2025. године у оквиру Борачко-инвалидске заштите исплатило више од 90 милиона динара. Редовоно и континуирано подржавамо рад удружења која негују борачку традицију и која својим пројектима покушавају да ову тему одрже као тему од највећег приоритета, не само за конкретну локалну самоуправу већ за читаво наше друштво – рекла је министарка.
Овим споразумима борачкој популацији омогућавају се посебне погодности и повластице при коришћењу услуга које пружају дати привредни субјекти. Погодности се не односе само на борце из Чачка већ из читаве Србије.
– То је нешто мање од 100.000 наших грађана и ми смо им на томе захвални. Мислим да је то пример добре праксе и путоказ како и остали привредници из читаве Србије треба са различитим погодностима и повластицама да изађу у сусрет нашим борцима – казала је министарка.
Министарка је најавила да ће министарство издвојити новчана средства за обнову културно историјског споменика Чачку.
– Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одвојиће три милиона динара за обнову и реконструкцију споменика од великог културно историјског значаја у граду Чачку. Највећи део средстава од та три милиона биће усмерен на обнову и реконструкцију споменика „Споменик храбрости“ који се налази у Остри. Жeлимо да га реконструишемо као доказ да желимо да останемо привржени вредностима храбрости – закључила је министарка.
У Атомској Бањи Горња Трепча, Стоматолошкој ординацији Бехара, у Ординацији Алексић и Ординацији Хипократ носиоци борачких легитимација имаће привилегије.
– Трудимо се да кроз ниже цене борцима пружимо могућност да користе рехабилитацију, да се опораве, да попораве своје здравље. Они ће све наше услуге моћи да користе по знатно нижим ценама него остали корисници – рекла је Др Лидија Обрадовић Бурсаћ, директорка Специјалне болнице у Атомској Бањи Горња Трепча.
В. Ј.