ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ФК „БОРАЦ 1926“

У четвртак, 30. октобра, у вечерњим часовима, у конференцијској сали Градског стадиона одржана је седница Скупштине ФК „Борац 1926“. Она је имала изборни карактер, тако да је изабрано ново руководство које ће водити клуб у наредне четири године.

Председник Управног одбора је Предраг Миливојевић, док је потпредседник Срђан Бошковић. Остали чланови овог тела су: Драган Чакаревић, Лазар Милошевић, Бранко Јовичић, Витомир Јелић и Александар Радомировић.

Присутне је у име локалне самоуправе поздравио Милош Стеванић, помоћник градоначелника

Директор клуба је Синиша Радановић, а секретар је Саша Петровић.

Предраг Миливојевић

Нови сазив Скупшине има 21. члана и на њеном челу је Предраг Теофиловић.

Седницом су председавали Милош Павловић, Предраг Теофиловић и Илија Петровић

Заседање је протекло у духу жеље свих присутних да се учини максимум како би „Борац 1926“ опстао у Првој лиги, уз закључак да то неће бити нимало једноставан задатак с обзиром на то да ће након ове сезоне у нижи ранг такмичења морати да се пресели чак шест клубова.

Опширан извештај биће објављен у „Чачанском гласу“ који ће изаћи 7. новембра.

В. Д.

Slične Vesti
Grad Sport

Легендарни Радмило Мишовић прославио 80. рођендан

G. D.

ИЗВОР И ФОТО: РИНА Чачак – Прослављени чачански и српски кошаркаш Радмило Мишовић, скромно и без велике званице, уз породицу и најближе пријатеље прославио је данас свој 80. рођендан. Радмило Мишовић је рођен 14. марта 1943. године у Чачку, где је 1951. године започео своју кошаркашку каријеру дугу готово шест деценија. И читаву ту каријеру, […]
Sport

КАЈАК И КАНУ НА ДИВЉИМ ВОДАМА

G. D.

КАЈАК И КАНУ НА ДИВЉИМ ВОДАМА НАДЕ ОВОГ СПОРТА НА ПРИПРЕМАМА У ОВЧАР БАЊИ Под покровитељством Министарства омладине и спорта у Овчар Бањи је у среду, 19. августа, почео са радом камп за кајакаше и кануисте старости до 16 година за које се сматра да представљају будућност овог спорта у нашој земљи. Учествује осам перспективних […]
Dragačevo Sport

ODRŽAN 18. MEĐUNARODNI DEČJI TURNIR „TROFEJ GUČA“

Z. Ј.

Od 9. do 17. decembra održan je 18. Međunarodni dečji turnir u fudbalu „Trofej Guča 2017“. U glavnom delu takmičenja nastupili su pioniri i petlići. Najbolji plasman u konkurenciji pionira ostvarili su Partizan iz Beograda i užička Sloboda, koji su podelili prvo mesto. Druga i treća pozicija pripala je Čačanima, ekipama Kinder, odnosno Gaučos. Za […]

