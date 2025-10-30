ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ФК „БОРАЦ 1926“

У четвртак, 30. октобра, у вечерњим часовима, у конференцијској сали Градског стадиона одржана је седница Скупштине ФК „Борац 1926“. Она је имала изборни карактер, тако да је изабрано ново руководство које ће водити клуб у наредне четири године.
Председник Управног одбора је Предраг Миливојевић, док је потпредседник Срђан Бошковић. Остали чланови овог тела су: Драган Чакаревић, Лазар Милошевић, Бранко Јовичић, Витомир Јелић и Александар Радомировић.
Директор клуба је Синиша Радановић, а секретар је Саша Петровић.
Нови сазив Скупшине има 21. члана и на њеном челу је Предраг Теофиловић.
Заседање је протекло у духу жеље свих присутних да се учини максимум како би „Борац 1926“ опстао у Првој лиги, уз закључак да то неће бити нимало једноставан задатак с обзиром на то да ће након ове сезоне у нижи ранг такмичења морати да се пресели чак шест клубова.
Опширан извештај биће објављен у „Чачанском гласу“ који ће изаћи 7. новембра.
В. Д.