ПРОЛЕЋНИ ДАН, ТЕМПЕРАТУРА ДО 25 СТЕПЕНИ

Od danas pa sve do 9. jula izvodiće se radovi na popravci mosta preko Ateničke reke, zbog čega će biti izmenjen režim saobraćaja u Ulici đakona Avakuma, saopšteno je iz preduzeća “Štrabag – Putevi Čačak“. Kako se navodi, reč je o deonici državnog puta IIA reda, broj 179, Čačak (Drakčići) – Drakčići, koja se poklapa […]

