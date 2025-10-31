ПРОЛЕЋНИ ДАН, ТЕМПЕРАТУРА ДО 25 СТЕПЕНИ

У Србији данас претежно сунчано и топло, у северним и јужним крајевима уз пролазну умерену облачност и температурама од два до 25 степени.
Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен северних праваца.
За викенд ће се задржати топло време са температурама до 25 степени.Пад температуре очекује се почетком наредне недеље.
Опрез за срчане болеснике
Повољан утицај биометеоролошких прилика може условити смањење тегоба код већине хроничних болесника.
Особама са срчаним проблемима се и даље саветује опрез.Метеоропатске реакције су могуће у виду променљивог расположења и главобоље.
РТС