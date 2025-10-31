ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО СВЕТОГ ЛУКУ

Српска православна црква данас обележава Светог Луку, апостола и јеванђелисту.
Свети Лука један је од првих проповедника хришћанства, савременик Исуса Христа и аутор једног од четири Јеванђеља. Црква га сматра оснивачем хришћанског иконописа, пошто је живописао три иконе Пресвете Богородице и иконе Светих апостола Петра и Павла.
Празник је у народу познат као Лучиндан и честа је слава српских православних породица.
СПЦ данас обележава и Светог Петра Цетињског, митрополита црногорског. Он се прославио победом над Наполеоновом војском у Боки и Далмацији. Иако је био кнез, живео је као прост монах у једној тескобној ћелији. Његове чудотворне мошти почивају у Цетињском манастиру на Цетињу.