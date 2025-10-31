ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО СВЕТОГ ЛУКУ

Izvor: Blic Žena Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od dvanaest velikih hrišćanskih praznika. 128262_vavedenje-wikipedia Ona je prema predanju prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. U Jerusalimu je još kao trogodišnje dete uvedena u hram gde se, pred Bogom i ljudima, zavetovala na devičanstvo. Ovaj praznik u našem narodu se […]

