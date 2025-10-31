ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ МАКЕДОНСКЕ УЛИЦЕ

Представници локалне самоуправе посетили су Македонску улицу, чије је асфалтирање, у дужини од 220 метара данас завршено. Вредност ове инфраструктуре инвестиције је осам милиона динара.
– Пре асфалтирања извршена је комплетна замена азбесних цеви, ЈКП „Водовод“ заменило је 40 прикључака, тако да су све инсталације нове. Ова инвестиција финансирана је уз подршку Владе Републике Србије и ЈП „Путеви Србије“ и њена вредност је осам милиона динара – рекао је Милош Стеванић, помоћник градоначелника.
– Други део улице који је био неасфалтиран, асфалтирали смо прошле године и омогућили смо несметан прилаз особама са инвалидитетом који живе у том делу. Овим данас завршили смо комплетну реконструкцију Македонске улице. Грађани овог дела Месне заједнице 3. децембар сада имају сређеније саобраћајнице – навео је Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“.
Локална самоуправа активно ради на асфалтирању како сеоских тако и градских саобраћајница, са циљем да се становништву олакша свакодневица.
– Следеће године очекује нас завршетак Булевара војводе Радомира Путника, почетак изградње Синђелићеве улице од Улице Војводе Степе до Нисове пумпе и реконструкција улице Кнеза Милоша од Цара Лазара до Немањине улице – навео је Стеванић.
Македонска улица је густо насељена, па ће нови асфалт много значити свима онима који живе у том крају. Један од мештана је Мишо Николић који се вратио у родни Чачак након 37 година живота у Лас Вегасу.
– Улица нам је годину и по дана била блатњава, без водовода, мењали смо цеви. Када сам се родио овде, улица је такође била никаква, сада је све урађено у најкраћем року, за 15 дана, веома сам захвалан градском руководству на томе – казао је Николић.
