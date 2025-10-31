ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ МАКЕДОНСКЕ УЛИЦЕ

Jedan pacijent, Čačanin star 89 godina preminuo je juče na Kovid odeljenju. On je bio i hronični bolesnik, a pozitivan na virus korona. Kako je saopšteno nakon sastanka Radnog tima, broj pregleda i pacijenata za hospitalizaciju povećava se i u Čačaku. U poslednja 24 časa zabeležen je 31 pregled, devet prijema, a trenutno je 24 […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

