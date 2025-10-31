ЈОВАНИ ЉУБАВ ПРЕМА КОЗАМА ПОСТАЈЕ ЖИВОТНИ ПОЗИВ

-Zagovornik sam da u svakom voćnjaku ima starih sorti šljiva. Gajim u Rošcima oko 200 stabala drenovke ili crvene ranke, kako je ko zove. Ona daju najbolju rakiju. Jednostavno pitkija je. Ima na Kablaru još voćnjaka sa zasadima starih sorti, a trebalo bi da ih bude više u našem kraju – smatra Vladan Čvrkić, proizvođač […]

