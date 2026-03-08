“feSTAR Dancing Days”, 16. И 17. МАЈА, У ЧАЧКУ

ПРИПРЕМЕ ЗА ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ПЛЕСНИ ФЕСТИВАЛ

Плесни студио „Star Dance“ ће, 16. и 17. маја, уз подршку Града Чачка и Спортског центра „Младост“, у Кошаркашкој хали крај Мораве, организовати 3. Међународни плесни фестивал – „feSTAR Dancing Days“, лиценциран од Интернационалне плесне организације. Поред такмичарског дела у „street“ и „performing“ плесовима, биће одржане и квалификације наших најбољих плесача за интернационална плесна такмичења.

У Чачку, у кошаркашкој хали крај Мораве, 16. и 17. маја окупиће се најбољи плесачи региона, а Плесни студио “Star Dance”, организатор 3. Међународног плесног фестивала “feSTAR Dancind Days”, угостиће више од 1.500 такмичара. Плесни фестивал ће бити подељен у два сегмента, први дан ће бити посвећен „street“ дисциплинама, а други латино и „performing“ плесовима. Током фестивала биће одржане и квалификације наших најбољих плесача за интернационална плесна такмичења. Осим најбољих плесача региона, „Star Dance“ ће угостити и еминентне интернационалне судије, односно, међународни плесни жири, а супервизор такмичења биће Едилио Пагано из Италије, потпредседник Светске плесне федерације, каже за наш лист председник “Star Dance”-a Предраг Катанић.

– Први Међународни плесни фестивал смо организовали у Врњачкој Бањи, а ове године организујемо трећи пут у нашем граду. У току су припреме за предстојећи фестивал, а велика подршка и овога пута биће нам Балетски студио „Адађо АС“, Плесни ансамбл под руководством Снежане Зекавице и kangoo jumps фитнес који окупља Ана Лазовић. Наш Плесни студио функционише као једна велика породица и тиме се поносимо – нагласио је Катанић.

„Star Dance“ је члан Српске асоцијације плесних организација (САПО), која је чланица Интернационалне плесне организације (IDO), са више од 500.000 регистрованих плесача.

Председник Предраг Катанић, интернационални плесни судија, модератор и водитељ програма, који је учествовао на великим светским плесним такмичењима, подсећа да ни 3. Међународни плесни фестивал “feSTAR Dancing Day” не би могао да се реализује без подршке Града:

– Захвални смо на дивној сарадњи Граду Чачку, КК “Борац” и, посебно, Спортском центру “Младост”, који је технички носилац фестивала. Овај леп плесни догађај, који ће пратити занимљиви садржаји, угостиће више од 1.500 учесника и без њихове помоћи не бисмо могли да организујемо Међународни плесни фестивал.

Организациони одбор (кога поред Предрага Катанића, чине кореографи Јелена Ђокић и Ружица Катанић, асистент Горица Катанић и Марија Катанић), позива све љубитеље плеса да, 16. и 17. маја, заједно прославе 25 година „Star Dance“-a.

Н. Р.

Фото: Архива „Star Dance“-a (Душко Луковић)