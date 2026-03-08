црква Фото: Дарка Симеуновић
Претежно сунчано и топло

ИЗВОР: РТС, РХМЗ

Временска прогноза 9. март

Фото: Дарка Симеуновић

 Ујутро претежно ведро и хладно, на крајњем југу умерено облачно, местимично слаб приземни мраз, а понегде се очекује и слаб мраз на 2 m висине. У току дана претежно сунчано и релативно топло време. После подне у брдско-планинским пределима на југозападу и југу, уз нешто више облачности, могућа је краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и јак источни и југоисточни, на југу Баната и у доњем Подунављу са ударима олујне јачине. Најнижа температура од -1 до 8 °С, а највиша од 14 до 19 °С.

СЕЋАЊЕ НА СЛИКАРА БОГИЋА РИСИМОВИЋА РИСИМА (ДРУГИ ДЕО)

Z. Ј.

САЧУВАНО У СЕЋАЊИМА: ВЕРА РИСИМОВИЋ ДУБИЋ, СЕСТРА СЛИКАРА БОГИЋА РИСИМОВИЋА РИСИМА Пише: Зорица Лешовић Станојевић ЧАЧАК, ДО “БЕЛВИЈА” И “МОРАВИЦЕ” Како је у то време изгледао Чачак, Вера прича: -Чачак је био мали град,  насељен је био до “Белвија”, доле су биле њиве, постојала је вила “Хармоника”, и сасвим ниже, према “Слободиној” раскрсници, биле су […]
У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

G. D.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“ –TEMA: Светска криза изазвала снажни талас поскупљења великог броја производа и на нашем тржишту   – ОПАДА КУПОВНА (НЕ)МОЋ ГРАЂАНА   – Пољопривредницима уручени уговори о додели субвенција  – ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ 60,4 МИЛИОНА ДИНАРА   – ГОРАНА ТАНАСКОВИЋ: ПРОДУЖЕЊЕ ПРЕЛАЗНОГ РЕЖИМА ЗА ФРИЛЕНСЕРЕ  –  Резултати акције „Рециклирај – ПЕТ није отпад“ – ЧАС ЕКОЛОГИЈЕ […]

школа, учионица
Статистички подаци о писмености у Србији након пописа

vladecaglas

Завод за статистику недавно је објавио коначне резултате о школској спреми, писмености и компјутерској писмености нашег становништва, на основу података прошлогодишњег пописа. Смањује се број неписмених и оних који су завршили само основну школу, а високообразовани су све бројнији. Очекивано, проценат компјутерски неписменог становништва је преполовљен – 2011. било их је више од 50 одсто, […]

