Претежно сунчано и топло

ИЗВОР: РТС, РХМЗ
Временска прогноза 9. март
Ујутро претежно ведро и хладно, на крајњем југу умерено облачно, местимично слаб приземни мраз, а понегде се очекује и слаб мраз на 2 m висине. У току дана претежно сунчано и релативно топло време. После подне у брдско-планинским пределима на југозападу и југу, уз нешто више облачности, могућа је краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и јак источни и југоисточни, на југу Баната и у доњем Подунављу са ударима олујне јачине. Најнижа температура од -1 до 8 °С, а највиша од 14 до 19 °С.