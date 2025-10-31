ОТВОРЕН ПАДЕЛ ЦЕНТАР

Падел, спорт настао у Мексику крајем шездесетих година прошлог века, најпре је игран само у земљама шпанског говорног подручја, да би у последње време његова популарност порасла великом брзином. Том таласу није одолела ни Србија. Широм наше земље је све више терена за овај спорт који представља мешавину тениса и сквоша (игра се са посебним рекетима и лоптицама које се одбијају од зида). Због релативно једноставне технике, малог терена и напорима којима су играчи изложени сматра се идеалним за рекреативно бављење.
Захваљујући предузимљивости приватног предузетника Горана Шевића и његових пословних партнера, на простору иза терена за мале спортове, налазе се преко пута ОШ “Ратко Митровић”, изграђена су три терена за падел са пратећим објектима. Званично је њихово коришћење почело у суботу, 25. октобра, а истовремено је основан и клуб.
- Одмах смо ступили у контакт са Падел савезом Србије и Србија падел туром како би добили прилику да од наредне године будемо домаћини неколико званичних турнира који се бодују за националну ранг листу – каже Младен Мићовић, тренер и менаџер “Падел Арене Чачак”.
Мићовић истиче да ће током наредних неколико месеци један терен бити затворен, тако ће бити омогућено бављење паделом током читаве године.
- Како би што већем броју наших суграђана пружили прилику да се опробају у овом спорту до краја ове године омогућена је бесплатна употреба рекета и коришћених лоптица онима који их немају – наставља Мићовић и додаје да ће прве школе падела, намењене деци узраста од првог до четвртог разреда, бити организоване почетком априла наредне године.
Ближа обавештења о овом спорту и начинима коришћења терена заинтересовани могу пронаћи на инстаграм страници padelarena.cacak.
ФОТО: Лејча
В. Д.