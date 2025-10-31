ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЋЕ ДОБИТИ НОВИ ПЕШАЧКИ МОСТ НА ДЕСПОТОВИЦИ

Данас је одржана 21. седница седница Општинског већа Општине Горњи Милановац. Све предложене одлуке од кључног значаја за финансијско пословање Општине и њених установа усвојене су једногласно.
Најважније усвојене тачке укључују Извештај о извршењу буџета за првих девет месеци, усвајање Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, као и измене финансијских планова за све кључне буџетске кориснике и установе.
– После ребаланса буџета, који смо имали на последњој седници Скупштине, сви директни и индиректни корисници морали су да ускладе своје програме пословања са изменама буџета. То су и урадили, а на Општинском већу су добили зелено светло да могу да користе та средства. То практично значи да ће сва јавна предузећа и установе у складу са добијеним средствима, спровести план буџета до краја године. Ово је последња измена буџета у овој години, како би сви корисници буџетских средстава могли да годину заврше позитивно и да изврше све своје обавезе. Задовољан сам и реализацијом буџета. Наравно, највећи део плаћања очекујемо у новембру и децембру, тако да ћемо оквирни план који смо задали за ову годину свакако остварити – рекао је Дејан Ковачевић, председник Општине Горњи Милановац.
Једна од тачака односила се на коришћење текуће буџетске резерве, где је издвојено 2,5 милиона динара за пројекат новог моста.
– Када је реч о тачкама које су биле део текуће буџетске резерве, једна од важнијих односи се на 2,5 милиона динара за расписивање јавне набавке за пројекат пешачког моста на реци Деспотовици. Обећао сам да ће Горњи Милановац добити нови пешачки мост код Спортске хале „Бреза“, на месту где се сада налази стари гвоздени мост, који би захтевао скупу реконструкцију. Уместо да улажемо у поправке које би коштале више него што вреди, одлучили смо да изградимо потпуно нови мост. Ускоро ћемо расписати јавну набавку за пројекат и таман када на пролеће почну радови на уређењу дела реке Деспотовице и пешачких стаза, моћи ћемо да започнемо и изградњу новог моста – казао је Ковачевић.
Из буџетске резерве опредељено је и милион и шест стотина хиљада динара за решавање проблема такси превоза.
– За израду новог плана, односно анализе постојећег и новог плана такси превоза у Горњем Милановцу опредељено је милион и шест стотина хиљада динара. То значи да ћемо тачно лоцирати, према броју таксиста у Горњем Милановцу, које су то критичне тачке, где су места на којима ће такси превозници моћи да добију резервисана паркинг места, које су то станице на којима ће моћи да приме путнике. На основу тога, након што добијемо план од факултета, моћи ћемо заједно са њима да разговарамо и да ускладимо нову општинску одлуку која се односи на такси превоз на територији општине Горњи Милановац – закључìо је Ковачевић.
Већници су усвојили измене Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, које се тичу само комисије задужене за доделу средстава. У циљу повећања енергетске ефикасности, у ове сврхе биће уложено укупно десет милиона динара, пет милиона добијених од ресорног министарства и пет милиона динара издвојених из општинског буџета, за директну подршку грађанима.
Председник Ковачевић је појаснио процедуру, наглашавајући да ће се прво решавати раније поднете пријаве.
– Прво ћемо решити све пријаве које су до сада пристигле, а које нисмо могли да обрадимо у претходном периоду. Након тога, уколико остане средстава, расписаћемо нови јавни позив – објаснио је Ковачевић.
Ковачевић је одговарајући на питање новинара, потврдио да је локална самоуправа финансијски помогла домаћинствима која су претрпела штету услед великих пожара током лета, посебно на подручју Рудника, у мери у којој је то било могуће у складу са буџетским капацитетима.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац
Приредила: В. Ј.