СЛИКА ДОКУМЕНТУЈЕ И ОДСУТНОСТ

ОТВОРЕНА 16. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА УМЕТНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА МСШ
У средњем холу Културног центра, у понедељак, 27. октобра, отворена је 16. Годишња изложба радова ученика Уметничког одељења Машинско-саобраћајне школе. Реч је о традиционалној изложби уметничких смерова на којој су заступљени радови најширег опсега. Оснивањем Уметничке школе створена је добра база за будуће уметнике, а млади људи не морају рано да одлазе из свог града, јер желе да се баве уметношћу, рекла је на отварању изложбе Весна Петровић, уредница Ликовног програма Културног центра, напомињући да се захваљујући овој школи, из године у годину, број уметника повећава.
ВИШЕМЕДИЈСКА ПОСТАВКА
На овогодишњој 16. изложби ученика Уметничке школе, посетиоци Културног центра Чачак до 7. новембра могу да виде најразличитије радове, од оних који припадају смеру конзерватор културних добара, преко дела клесарског и дрворезбарског смера, до дизајнерских смерова.
– Пред нама је вишемедијска поставка са мноштвом различитих радова, од којих су неки оно што ђаци морају савладати у строго академском смислу. С друге стране, ту су и целине које до сада никада нисмо имали на нашим изложбама, захваљујући смеровима које смо увели, а то су дизајнерски… Све праве слике документују у себи и одсутност, осведочавају нешто чега ускоро неће бити. Ако те одсутности не би било, ми бисмо били сиромашни. Ова изложба је наш скромни прилог визуелној култури 21. века, која са порастом технологија, нажалост, постаје све сиромашнија. А слика, према речима Бодлера, мора имати онај став ствараоца који је Христ имао када је стао пред Лазарев гроб и рекао: „Лазаре, устани“ – рекао је, између осталог, професор историје уметности Миодраг Даниловић, отварајући изложбу у понедељак, 27. октобра, у средњем холу Културног центра.
ГЛАСАЊЕ ЗА НАЈБОЉИ РАД ИЗЛОЖБЕ
Изразивши задовољство због велике посећености изложбе, Ана Дамљановић, организаторка наставе Уметничког одељења Машинско-саобраћајне школе, за наш лист је подсетила да су изложени радови свих профила из области ликовне уметности, дрворезбар, клесар и конзерватор културних добара, као и дела ученика дизајнерских смерова.
– У нашој школи образујемо и графичке дизајнере и дизајнере ентеријера и индустријских производа. На овој изложби могу да се виде и најинтересантнији радови из предмета као што су фотографија или обликовање графика. Ове године је изложба стилски прочишћенија, јер је селекција била веома строга, што се по квалитету радова може видети. То је један од начина да боље презентујемо наш рад, али и да подстакнемо ученике да се више труде, да се боре за своје место на овој изложби – каже професорка Дамљановић.
Једна од активности Уметничке школе је и рад са ученицима осмог разреда основних школа, што ће и у следећем периоду бити међу приоритетима.
– У реализацији ових програма помажу нам колеге, ликовни педагози из основних школа. Недавно, 15. октобра, организовали смо ликовну колонију у Основној школи у Паковраћу, на тему Овчарско-кабларски манастири. Радови настали на тој колонији су део наше 16. Годишње изложбе. Иначе, посетиоци могу да гласају за најбољи рад изложбе, јер школа планира да награди ученика чије дело буде добило највише гласова грађана – најавила је Ана Дамљановић.
Саговорница „Гласа“ је похвалила стваралаштво ученика Уметничке школе, а будући уметници сматрају да су професори одлични, јер су захваљујући њима много напредовали и научили пуно нових техника.
Н. Р.