Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку

Подигнуте три оптужнице због кривичног дела Обљуба са дететом

Више јавно тужилаштво у Чачку је у протеклих осам месеци, пред Вишим судом у Чачку подигло три оптужнице против три лица мушког пола, извршилаца кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима женског пола, вршењем радњи које су законом одређене као „чин изједначен са обљубом“, за која је Виши суд у Чачку донео пресуде:

Правноснажном пресудом осуђен је С.П. (50 година) из Зрењанина, због продуженог кривичног дела Обљуба са дететом из члана 180. став 1. у вези члана 61. Кривичног законика и продуженог кривичног дела Обљуба злоупотребом положаја из члaна 181. став 1. у вези члана 61. Кривичног законика, на јединствену казну затвора у трајању од пет година и два месеца. Осуђени је ова кривична дела извршио у периоду када је жртва имала навршених 13 и 14 година.

Неправноснажном пресудом Љ.Л. (65 година) из Ивањице, због кривичног дела Обљуба са дететом из члана 180. став 1. Кривичног законика и продуженог кривичног дела Недозвољене полне радње из члана 182. став 2. у вези става 1. у вези члана 61. Кривичног законика, осуђен је на јединствену казну затвора  у трајању од седам година.  У време извршења кривичног дела жртва је имала од 12 до 15 година.

Неправноснажном пресудом С.Д. (47 година) из Горњег Милановца, због продуженог кривичог дела Обљуба злоупотребом положаја из члана 181. став 3. у вези става 1. у вези члана 61. Кривичног законика, осуђен је на казну затвора у трајању од шест година. Исти је према својој пасторки кривична дела вршио у периоду када је жртва имала 5 година па све док није навршила 13 година.

Свим осуђенима су изречене и  посебне мере за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, прописане тзв. „Маријиним законом“, тако што ће бити уписани у регистар извршилаца ових кривичних дела, а изричене су им и мере забране посећивања места на којима се окупљају малолетна лица, као што су школске зграде, школска дворишта, вртићи, игралишта и дечије манифестације, после издржане казне затвора.

СЕРВИС
SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 5. novembar

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 5. novembar PORODILIŠTETokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeni su dva dečaka i dve devojčice.HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 2o pregleda u ambulanti i 34 kućne posete.GREJANJEIsporuka toplotne enerije je uredna. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJAZbog radova na dalekovodu bez električne energije […]

септембар Фото: Зоран Зиндовић
Претежно сунчано и мало топлије

Извор: РТС, РХМЗ У Србији ће током дана бити претежно сунчано и мало топлије, после подне у Бачкој и Срему уз умерену облачност. Дуваће слаб и умерен ветар на истоку Србије, као и понегде у планинским пределима повремено и јак северозападни, а температуре ће се кретати од пет до 26 степени. У Београду ће јутро бити свеже, […]
Вуковци у Улцињу (други дан): ВЕЧЕРАС ПОЧИЊУ СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА…

Више од 160 чачанских најбољих ђака свих основних школа, заједно са својим наставницима и гостима из братских Валашких Мезиричија из Републике Чешке, уживају у чарима врелог августовског сунца на наградном летовању у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. Вечерас су на репертоару спортска такмичења, у која су укључени сви. Море је топло, а пријатна атмосфера је видљива […]

