У СРБИЈИ СУТРА ДАН ЖАЛОСТИ

Влада Републике Србије донела је Одлуку којом се проглашава Дан жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду. За Дан жалости одређује се 1. новембар, 2025. године.
На државним институцијама заставе Србије спуштене су на пола копља, а медији и културне установе дужни су да свој програм прилагоде Дану жалости. Радиодифузне организације за информисање јавности на територији Србије, дужне су да у својим програмима, укључујући и емисије намењене иностранству уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне Дану жалости.