„LIDL“ OTVORIO DRUGU PRODAVNICU U ČAČKU I TIME POVEĆAO BROJ SVOJIH PRODAVNICA NA OSAMDESET

Kompanija Lidl Srbija danas je otvorila svoju drugu prodavnicu u Čačku, na adresi Bulevar Vuka Karadžića 86/86a, u okviru tržnog centra Stop Shop. Novim prodajnim objektom Čačanima je donela još veću dostupnost Lidl ponude, poznate po pažljivo odabranim proizvodima, visokom kvalitetu i pristupačnim cenama. Ovo je ujedno i osamdeseta prodavnica koju je kompanija Lidl Srbija otvorila na našem tržištu.

Autor fotografije: Duško Radišić

Otvaranju su prisustvovali brojni građani, među kojima je vladalo veliko interesovanje za sezonske artikle, kao i za školski asortiman koji je i ove godine deo Lidl ponude uoči početka nastave. Potrošači su, kao i do sada, mogli da računaju na pažljivo odabrane proizvode po svakodnevno povoljnim cenama, ali i akcije pripremljene specijalno za njih. Čačani tako na ovoj lokaciji mogu da kupe kilogram svežih ćevapčića od svinjskog i junećeg mesa za 499,99 dinara, domaću lubenicu po ceni 24,99 dinara/kg, aparat za vafle 3 u 1 za 1699 dinara i još izabranih proizvoda.

„Zadovoljstvo nam je što smo danas otvorili još jednu prodavnicu u Čačku i time dodatno približili Lidl našim potrošačima. Reakcije potrošača pokazuju da smo ispunili njihova očekivanja i još jednom omogućili kvalitetnu, a istovremeno povoljnu kupovinu koja čuva kućni budžet“, izjavila je Anja Babinka ispred sektora Korporativne komunikacije u kompaniji Lidl Srbija.

Povodom otvaranja nove prodavnice u Čačku, Lidl je pripremio pažljivo osmišljen poklon za sve mame koje se u periodu od 14. do 20. avgusta porode u Opštoj bolnici Čačak. „Bebina čarobna kutija“, paket sa korisnim proizvodima za prve dane roditeljstva, uručuje se mamama prilikom izlaska iz porodilišta, kao znak podrške za novi početak.

Otvaranje nove prodavnice donelo je i nova radna mesta, jer je tim Lidla u Čačku proširen za oko 25 zaposlenih, koji su dobili priliku da rade u stabilnom i podsticajnom okruženju, uz konkurentne uslove i brojne benefite.

Nova Lidl prodavnica u Čačku radi svakog dana od 8 do 22 časa.





O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), jedan je od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Sa oko 12.600 prodavnica i više od 230 distributivnih i logističkih centara u 31 zemlji, broji ukupno više od 382.400 zaposlenih širom sveta. Jednostavnost i usmerenost na procese određuju svakodnevne aktivnosti u prodavnicama, regionalnim distributivnim centrima i nacionalnoj centrali Lidla. Istovremeno, Lidl kroz svoje aktivnosti preuzima odgovornost za ljude, društvo i planetu. Za Lidl, održivost znači svaki dan iznova ispunjavati svoje obećanje o kvalitetu. Učinak, poštovanje, poverenje, čvrsto na zemlji i pripadnost Lidlove su korporativne vrednosti koje su srce korporativne kulture i oblikuju svakodnevno poslovanje čineći osnovu uspeha. Kompanija Lidl je u 2024. fiskalnoj godini ostvarila prodaju od 132,1 milijarde evra, vrednujući najbolji odnos cene i kvaliteta za svoje potrošače, dok su ostale kompanije u sastavu Švarc grupe zabeležile ukupni prihod od 175,4 milijarde evra u istom periodu.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 80 prodavnica u 46 gradova širom zemlje. Ima dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudi jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu je prepoznat u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ petu godinu zaredom i „Top Employer Europe” osmu godinu zaredom. Dodatno, u nezavisnim istraživanjima, potrošači u Srbiji su Lidl odabrali kao „Izabranu prodavnicu godine“, pečat koji dodeljuje organizacija „Izabran proizvod godine“, dok je na osnovu reprezentativnog uzorka Lidl u sklopu kampanje „Najbolje u Srbiji“ proglašen za „Miljenika potrošača“.

