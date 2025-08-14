Пољопривредницима исплаћено 70 одсто субвенција

– Држава помаже пољопривредницима који су претрпели штету од пожара, прати динамику радова и многе куће су већ под кровом – навео је министар пољопривреде Драган Гламочић.
Он је за РТС истакао да је ове године поднето 23.000 захтева за субвенције, што је за 5.000 више него лане. До сада је исплаћено 75 милијарди динара, што је 70 одсто субвенција. Истиче да ће Србија и поред суше, имати довољно хране, а због суше мање за извоз.
Влада Србије је издвојила 350 милиона динара за санацију штете од пожара.
Министар Драган Гламочић каже да прате динамику радова и да су обишли више газдинстава, где су куће већ стављене под кров. Додаје и да је договорена градња помоћних објеката, као и да је ресорно министарство обезбедило много више стоке, механизације и свих других потрепштина него што је и потребно.
– Прошле недеље смо испоручили свиње, ових дана ћемо јунице. Обезбедили смо и семена за јесењу сетву – истиче министар.
Mинистар oбјашњава да се помоћ за домаћинства у 16 градова и општина добија преко Министарства за јавна улагања и да ће свима бити додељена средства и за изградњу објеката и за механизацију.
Истиче да су имали и велики одзив донатора, да се стриктно поштује процедура да не би дошло до злоупотреба субвенција. Посебно наглашава да је већ у августу реализовано 75 милијарди динара субвенција.
– Стигли смо близу 70 одсто реализације средстава субвенцијама. Значи, ми смо у току и до краја године ћемо све оно што је министарство наменило реализовати, а то је рекордан буџет, и то се види по пољопривредницима. Година јесте тешка, јесте суша. Ми не можемо на то утицати. Једноставно, пољопривреда је фабрика под ведрим небом – указује Гламочић.
РТС