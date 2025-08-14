УРЕДНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА РЕСТРИКЦИЈАМА

СА 23. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
На данашњој 23. седници Градског већа било је речи о евентуалном увођењу мере рестрикције потрошње воде и донет је правилник о условима и начину за суфинансирање набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Чачка у 2025. години, као и решење о разрешењу, односно, именовању три члана Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Чачка.
СМАЊЕНЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ СА ВОДОСИСТЕМА „РЗАВ“
Због изузетно неповољне хидролошке ситуације на систему „Рзав“, Јавно предузеће „Рзав“ прогласило је рестрикције свим корсницима овог водосистема, односно, да ће испоруке воде бити смањене Ариљу, Лучанима, Пожези, Чачку и Горњем Милановцу.
– Захваљујући ЈКП „Водовод“ и Граду Чачку спремно смо дочекали обавештење из ЈП „Рзав“ о смањеној испоруци воде. Наша изворишта су у пуном капацитету, али са наших бунара можемо надоместити само део количине воде коју нам испоручује „Рзав“. У наредних неколико дана имаћемо стабилну ситуацију и због тога смо ову тачку скинули са дневног реда 23. седнице Градског већа. Пратићемо ситуацију и реаговати правовремено. У овом тренутку нема потребе за рестриктивним мерама – нагласио је заменик градоначелника Чачка Владан Милић.
АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ
Према речима директора ЈКП „Водовод“ Зорана Пантовића, Чачак са водосистема „Рзав“ добија 53,5 одсто од расположиве количине воде.
– Умањење испоруке воде није драстично. „Водовод“ Чачак се спремио за летњи период, а то значи да су сви бунари исправни (19), да је акумулација пуна и да можемо да амортизујемо недостајућу количину воде. У овом моменту није потребно доношење одлуке о рестрикцији воде. Али, поново апелујемо да се вода користи рационално и неће бити проблема. Ситуацију о испоруци воде пратићемо из дана у дан и у договору са локалном самоуправом правити планове – рекао је Пантовић.
Иначе, „Водовод“ је комплетан систем који чини 700 километара водоводне мреже, 50 резервоара, 47 препумпавања, 48.000 потрошача и све је под контролом овог предузећа, подсетио је директор.
– Водоснабдевање је уредно, има воде и у градским резервоарима и у подсистемима. Тренутна потрошња је око 500 литара секундних, а просечно Чачак троши 434 литра секундних, што је показатељ да је повећана потрошња. Наравно, нормално је да буде мало повећана потрошња воде због високих температура, али зна се колико је потребно за пиће, припремање хране и санитарне потребе. Овог тренутка сви подсистеми и Град Чачак добијају 333 литра секундних. Подсистеми Рошци, Видова, Пријевор, Трбушани, Миоковци, Прислоница и Трепча добијају два пута више воде него што је нормално – нагласио је Пантовић.
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ БИЦИКАЛА
На седници су већници донели и правилник о условима и начину за суфинансирање набавке бицикала, као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Чачка у 2025. години, јер се све више становника опредељује за овај вид превозног средства.
– Ова мера ће допринети и чистијем ваздуху у граду. За те намене смо из буџета Града издвојили милион динара – рекао је Владан Милић.
Помоћница градоначелника за заштиту животне средине Марјана Петронијевић је нагласила да су изузетно поносни на ову меру, с обзиром на то да је донета први пут у историји Чачка, као предлог грађана.
– Поносни смо што су грађани показали заинтересованост да заједно утичемо на побољшање квалитета ваздуха у граду. Бицикл, као прихватљиво еколошко превозно средство, има и позитиван утицај на здравље нашег становништва. Изузетно смо поносни што грађанима можемо да понудимо могућност да по повољнијим условима купе ово еколошки прихватљиво превозно средство. У буџету Града Чачка издвојено је милион динара за ову намену, а 150.000 динара је опредељено искључиво за особе са инвалидитетом, односно, за пунолетне особе које имају неки вид инвалидитета, како бисмо им омогућили учешће на овом конкурсу. Износ од 850.000 динара је за остале пунолетне грађане. Уколико се износ намењен за особе са инвалидитетом не потроши биће пребачен у општи фонд – рекла је Петронијевић.
Иако је реч о набавци класичних бицикала, грађани имају могућност избора.
– Уколико желе да купе електрични бицикл, грађанима је то омогућено путем овог конкурса ако привредни субјекти располажу таквим видом превозног средства, али субвенција је иста као и за све остале суграђане. Субвенција по кориснику износи 15.000 динара са ПДВ-ом. Наравно, ни дечији програм није искључен, јер могу да конкуришу њихови родитељи, односно, пунолетни грађани, чији је избор дечији програм – навела је Петронијевић.
Према њеним речима, овај програм подразумева два јавна позива. Ускоро ће бити објављен јавни позив за директне кориснике, односно, за привредне субјекте који продају бицикле.
– Када направимо коначну ранг листу привредних субјеката који испуњавају све услове прописане правилником, биће расписан јавни позив за наше грађане. Оба јавна позива ће трајати 15 дана. Око 66 суграђана имаће прилику да оствари ово право. Циљ нам је да ово постане традиционална мера и да се буџет повећа, како би више грађана имало прилику да конкурише у једној години – нагласила је Марјана Петронијевић, додајући да ће све информације о јавним позивима бити објављене и на сајту Града Чачка.
Н. Р.
„КО СУ НЕСАВЕСНИ КОРИСНИЦИ, НАЈБОЉЕ ЗНАЈУ ЊИХОВЕ КОМШИЈЕ“
– Апелујемо на суграђане да нам помогну у контроли несавесног коришћења воде. Грађани могу и анонимно да позову предузеће „Водовод“, Комуналну милицију или Комуналну инспекцију и пријаве несавесне кориснике. Врло лако и брзо можемо да утврдимо да ли се користи вода са нашег водосистема, или бунарска вода. Циљ нам је уредно водоснабдевање. У овој фази апелујемо на грађане на рационалну потрошњу, а следећи корак је сигурно забрана заливања. Циљ није кажњавање несавесних корисника, већ да буду коректни и да воду не користе ненаменски. Али, ко су несавесни корисници, најбоље знају њихове комшије – нагласио је Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“.