Народни музеј Чачак позива Вас на отварање изложбе „Од абаџије до чаругџије – занати у Горњем Милановцу од оснивања града до друге половине XX века“ ауторке Наташе Поломац Петковић, кустоса, етнолога – антрополога. Изложба ће бити отворена у чeтвртак, 14. августа, у 19 часова, у Галерији Народног музеја Чачак.
У два наврата је Музеј рудничко – таковског краја, у сарадњи са eтнолошким одељењем Народног музеја Чачак, спровео истраживања старих заната на територији две суседне општине. Том приликом су снимљена два етнолошка филма на ову тему: „Све, све али занат“ и „Како Усуд каже – уметници у занату“ и прикупљен је значајан број података и предмета за попуњавање збирки оба музеја. Музеј рудничко – таковског краја наставио је започета истраживања у наредним годинама ограничивши их на територију града Горњег Милановца и период од оснивања града 1853. године до шездесетих година XX века. Изложба говори о занатима који више не постоје, али и о онима који су данас присутни, али у другачијем облику и документује их кроз фотографије, историјску грађу, алате и еснафска писма и дипломе занатлија. Овом изложбом је обележено 30 година постојања Музеја рудничко-таковског краја и 165 година имена града Горњег Милановца 2024. године.
Изложба Наташе Поломац Петковић је награђена посебним признањем комисије ИКОМ-а Србије за изузетно утемељен научни приступ раду и иновативни спој са музејском делатношћу зарад очувања природне баштине у 2024. години. Добро дошли!