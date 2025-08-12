Kultura

„Од абаџије до чаругџије – занати у Горњем Милановцу од оснивања града до друге половине XX века“

G. D. Komentara (0)

Народни музеј Чачак позива Вас на отварање изложбе „Од абаџије до чаругџије – занати у Горњем Милановцу од оснивања града до друге половине XX века“ ауторке Наташе Поломац Петковић, кустоса, етнолога – антрополога. Изложба ће бити отворена у чeтвртак, 14. августа, у 19 часова, у Галерији Народног музеја Чачак.


У два наврата је Музеј рудничко – таковског краја, у сарадњи са eтнолошким одељењем Народног музеја Чачак, спровео истраживања старих заната на територији две суседне општине. Том приликом су снимљена два етнолошка филма на ову тему: „Све, све али занат“ и „Како Усуд каже – уметници у занату“ и прикупљен је значајан број података и предмета за попуњавање збирки оба музеја. Музеј рудничко – таковског краја наставио је започета истраживања у наредним годинама ограничивши их на територију града Горњег Милановца и период од оснивања града 1853. године до шездесетих година XX века. Изложба говори о занатима који више не постоје, али и о онима који су данас присутни, али у другачијем облику и документује их кроз фотографије, историјску грађу, алате и еснафска писма и дипломе занатлија. Овом изложбом је обележено 30 година постојања Музеја рудничко-таковског краја и 165 година имена града Горњег Милановца 2024. године.


Изложба Наташе Поломац Петковић је награђена посебним признањем комисије ИКОМ-а Србије за изузетно утемељен научни приступ раду и иновативни спој са музејском делатношћу зарад очувања природне баштине у 2024. години. Добро дошли!

Slične Vesti
Kultura

У СУСРЕТ 31. САБОРУ ФРУЛАША СРБИЈЕ “ОЈ МОРАВО” У ПРИСЛОНИЦИ

Z. Ј.

БОГАТ ПРОГРАМ, БРОЈНИ ГОСТИ, ПОЧАСНА ТИТУЛА БОРИ ДУГИЋУ Пише: Зорица Лешовић Станојевић Туристичка организација Чачак, Савет Сабора фрулаша и Месна заједница Прислоница организатори су 31.Сабора фрулаша Србије „Ој Мораво“, који ће бити одржан 21. и 22. јула у Прислоници, рекао је у име организатора сабора, Владан Милић, помоћник градоначелника за друштвене делатности, на конференцији за […]
Kultura Obrazovanje

Књижевни квиз у Дисовом завичају

vladecaglas

У Дисовом завичају је у четвртак, 25. априла организован књижевни квиз за старије основце чиме се наставила дугогодишња сарадња чачанске Библиотеке и ОШ „Владислав Петковић Дис”. Крећући се трагом прочитаних књига ученици су одмерили знања из књижевности, мада је такмичење само условно надметање и заправо је повод за промоцију књиге, писменостии лепе речи. Извор: Градска […]
Kultura

ДУШКУ ДОМАНОВИЋУ СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО ЗА ЗБИРКУ ПЕСАМА „НАВРХ ДИМА ИЗ ДИМЊАКА”

G. D.

Још једна награда за Ик Пчелицу ДУШКУ ДОМАНОВИЋУ СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО ЗА ЗБИРКУ ПЕСАМА „НАВРХ ДИМА ИЗ ДИМЊАКА” Жири фестивала 35. Међународног фестивала хумора за децу једогласно је донео одлуку да Сребрним Гашиним пером награди Душка Домановића за збирку песама НАВРХ ДИМА ИЗ ДИМЊАКА у издању Пчелице. По оцени жирија: „Реч је о књизи која […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.