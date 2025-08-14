Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

ТЕМА: ДА ЛИ ЋЕ МЕРЕ КОЈЕ ПРИПРЕМА ДРЖАВА УТИЦАТИ НА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА?

Са седнице Градског већа  – НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА РЕСТРИКЦИЈАМА ВОДЕ

У јеку сезоне набавке огрева – ДРВА И ДАЉЕ АКТУЕЛНА, СВЕ ТРАЖЕНИЈИ ПЕЛЕТ И ГАС  

ДИМИТРИЈЕ КРЊИЋ, „АМБАСАДОР“ ИНОВАТИВНЕ ТЕРАПИЈЕ – БОРАЦ ОД МАЛИХ НОГУ

Нова колекција ДРАГОСЛАВА РАЈИЧИЋА – СПОЈ МОДЕ И СЛИКАРСТВА

Подсећање на подвиг капетана ДРАГОМИРА ГРУЈОВИЋА – СПАСИО ВОЈНО СКЛАДИШТЕ У СЛОВЕНИЈИ

Завршен 64. Драгачевски сабор трубача – ПРВА ТРУБА ДЕЈВИД БАЈРАМОВИЋ

Društvo

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКА ДРУШТВА „ЖЕЛЕ“ И „ШУМАДИЈА“ ОДРЖАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ

Z. Ј.

Културно – уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе“ у петак, 25. априла, одржало је концерт у Културном центру у Чачку. Гости на концерту били су чланови Културно – уметничког друштва „Шумадија“ из Горњег Милановца. Публика је уживала, као и на сваком претходном концерту, а фолклорци су се представили у најбољем светлу, као што иначе по Европи […]
Društvo Grad

Јован Кецовић (18) први допливао до залеђеног крста

G. D.

Осамнаестогодишњи Јован Кецовић први је допливао до залеђеног крста међу 190 такмичара, колико их је данас запливало у Западној Морави за Часни крст. Организатори 20. по реду манифестације пливања за Часни крст су Спортски центар “Младост”, Народни музеј и Културни центар, а покровитељи Град Чачак и Црква Светог Вазнесења. Ускоро више информација
Društvo

KAZNE ZA PEŠAKE I DO 30.000 DINARA

I. М.

Prošle godine je poginulo čak 56 pešaka, od čega dvoje dece, a ostali stradali spadaju u starosnu kategoriju 60 i više godina. Apel Agencije je da stare ljude uvek prati neki mlađi član porodice, da budu obučeni u odeću jarkih boja i da sami shvate da nije potrebno da žuri jer prehrambeni objekti rade čitav […]

