ОТВОРЕНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

Уз присуство Милице Ђурђевић Стаменковски, министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Центру за социјални рад отворено је Саветовалиште за брак и породицу. На основу уговора који је Град Чачак потписао са УНОПС-ом, Пројектном канцеларијом Уједињених нација, одобрен је грант у износу од 26.500 долара. Град је за учешће у пројекту обезбедио динарску противредност од 4.600 долара, тако да је укупна вредност пројекта 31.100 долара. Саветовалиште за брак и породицу биће намењено свима који желе да потраже помоћ или сaвете стручних и компетентних лица из Центра за социјални рад.
– Саветовалиште за брак и породицу биће место сигурности, подршке, професионалног односа, утехе, наде, прилике, нових шанси, нових идеја и визија за све родитеље и за све будуће родитеље, породице и оне који планирају да заснују породицу. Град Чачак је град који се суочава са демографским изазовима. За нас је много важно да мењамо ту лошу демографску слику која није ексклузивитет само за Србију, већ и за цео европски континент, а ми као нација ту битку не смемо да изгубимо, морамо да наставимо са инвестирањем наше пажње у подршку породици – рекла је Милица Ђурђевић Стаменковски, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Република Србија кроз различите мере популационе политике ради на смањењу негативног природног прираштаја и миграција, са циљем подстицања рађања и подршке породицама.
– Држава је много учинила различитим популационим мерама. Имамо највиши износ родитељског додатка за новорођењу децу, кроз различите програме за субвенционисање куповине прве некретнине за брачне парове са децом, Закон о кредитима за младе, све су то значајни кораци на том путу, али не решава се све новцем. Потребно је да струка проговори и да она буде та која ће пружити саветовање паровима који желе да очувају или заснују породицу – навела је министарка.
Министарка је овом приком истакла да ће Град Чачак постати центар породичног окупљања за читаву западну Србију, уколико инситуције као што је Центар за социјални рад буду наставиле са преданим радом, као и до сада.
– Велика је стопа развода у Србији, треба открити узроке зашто је то тако, попричати са људима о томе, јер свака спасена породица, свака породица која остане на окупу, то је још једно гнездо које смо сачували, то је и национални и друштвени интерес, то је нешто на чему сви треба заједничком снагама да радимо, а уверена сам да ће ово саветовалисте управо тај резултат постићи – нагласила је Ђурђевић Стаменковски.
Према речима Стефани Милосављевић Остојић, директорке Центра за социјални рад овај пројекат резултат је преданог рада и труда запослених, који су својом стручношћу допринели реализацији.
– Трудили смо се да имамо простор који је леп, функционалан и савремено опремљен и мислим да смо у томе успели. Саветовалиште је резултат вишемесечног заједничког рада, међусобне подршке више актера. И зато посебну захвалност дугујемо донаторима, представницима локалне самоуправе, својим колегама, сарадници и свима онима који су својим знањем, искуством, вредним, марљивим, али, пре свега, посвећеним радом допринели реализацији овог пројекта – рекла је Стефани Милосављевић Остојић , директорка Центра за социјални рад.
Бранимирка Радосавчевић, менаџер пројекта истакла је да ће помоћ бити пружена свима онима који се сусрећу са свакодневним изазовима у породичном животу, са изазовима који подразумевају различите животне фазе у једном породичном домаћинставу, са изазовима са којим се суочавају млади брачни парови, они који размишљају да ступе у брак или ванбрачну заједницу, са изазовима које имају родитељи да ли мале деце, да ли адолесцената, са изазовима које пред њих ставља модеран живот.
– Наши суграђани, не само корисници Центра за социјални рад могу да рачунају на подршку и помоћ коју ће добити у склопу Саветовалишта. У Саветовалишту ће непосредно са корисницима радити пет стручних радника, они ће бити ангажовани у Саветовалишту и биће доступни нашим суграђанима у време трајања пројекта од 15 до 19 часова сваког радног дана, а по завршетку пројекта утврдиће се посебно радно време за рад Саветовалишта – нагласила је Бранимирка Радосавчевић, менаџер пројекта.
Овај пројекат само је један показатељ добре сарадње локалне самоуправе и Владе Републике Србије са циљем обезбеђивања што бољих и квалитетних услова живота за грађане из свих крајева земље.
– Циљ нам је да породицу као основну јединицу друштва сачувамо у овим тешким временима и верујем да ће ово саветовалисте томе допринети. Био сам укључен у рад у овом пројекту и ту смо имали несебичну помоћ од Дома здравља, Предшколских установа „Радост“ и „Моје детињство“ и Установе „Зрачак“. Заједно са Центром за социјални рад успели смо да приведемо посао крају, обезбедили смо простор који ће бити на услузи свим заинтересованима који ће желети да унапреде своје односе, а Град Чачак ће наставити да подржава и да проширује услуге у социјалној заштити – навео је Владан Милић, заменик градоначелника.
Виолета Јовичић