REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK

Od 30. oktobra do 5. novembra 

Četvrtak 30. 10.

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 17.00

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 17.30

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45

Petak 31. 10.

Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 17.00

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 17.30

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Prikazivanje zla: Poslednji obredi, Titl. – 21h

Šelbi Ouks: Grad duhova, 2D, Titl.  – 21.45

Subota  1. 11.

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 11.00, 17.00

Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30, 15.30

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Lilo i Stič, 2D, Sinh. – 12.45h

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 13.30, 17.30

Loši momci 2, 2D, Sinh. – 15.00

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45

Nedelja 2. 11.

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 11.00, 17.00

Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30, 15.30

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Lilo i Stič, 2D, Sinh. – 12.45h

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 13.30, 17.30

Loši momci 2, 2D, Sinh. – 15.00

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45

Ponedeljak 3. 11.

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 17.00

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 17.30

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45

Utorak 4. 11.

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 17.00

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 17.30

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45

Sreda 5. 11.

Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00

Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh.  – 17.00

Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh.  – 17.30

Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00

Crni telefon 2, 2D, Titl.  – 19.30

Predator: Divljina, 3D, Titl. – 20.00

Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 21.45

Jedna bitka za drugom, 2D, Titl.  – 21.00

