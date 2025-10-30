REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK

Od 30. oktobra do 5. novembra
Četvrtak 30. 10.
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 17.00
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 17.30
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00
Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45
Petak 31. 10.
Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 17.00
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 17.30
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Prikazivanje zla: Poslednji obredi, Titl. – 21h
Šelbi Ouks: Grad duhova, 2D, Titl. – 21.45
Subota 1. 11.
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 11.00, 17.00
Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30, 15.30
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Lilo i Stič, 2D, Sinh. – 12.45h
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 13.30, 17.30
Loši momci 2, 2D, Sinh. – 15.00
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00
Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45
Nedelja 2. 11.
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 11.00, 17.00
Koko zeka i tajna velikog mrmota, 2D, Sinh. – 11.30, 15.30
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Lilo i Stič, 2D, Sinh. – 12.45h
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 13.30, 17.30
Loši momci 2, 2D, Sinh. – 15.00
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00
Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45
Ponedeljak 3. 11.
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 17.00
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 17.30
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00
Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45
Utorak 4. 11.
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 17.00
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 17.30
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 20.00
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00
Tron: Ares, 2D, Titl. – 21.45
Sreda 5. 11.
Dečak delfin 2, 2D, Sinh. – 16.00, 18.00
Tafiti – Pustinjska avantura, 2D, Sinh. – 17.00
Gabina kućica za lutke: Film, 2D, Sinh. – 17.30
Kraljice mrtvih, 2D, Titl. – 19.00
Crni telefon 2, 2D, Titl. – 19.30
Predator: Divljina, 3D, Titl. – 20.00
Ne kajem se zbog tebe, 2D, Titl. – 21.45
Jedna bitka za drugom, 2D, Titl. – 21.00