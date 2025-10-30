Društvo

ПОСЛЕ ХЛАДНОГ ЈУТРА ОЧЕКУЈЕ НАС СУНЧАН ДАН

Јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама југозападне и јужне Србије и са маглом. Током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност и топло за ово доба године. Јутарње температуре од 1 до 10, највише дневне од 18 до 24 степена.

Ветар ће бити слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, а крајем дана на северу Србије у скретању на северни.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 6. новембра, следи позно михољско лето, односно „златна јесен“, јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура, које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.

Побољшање биометеоролошке ситуације

Релативно побољшање биометеоролошке ситуације допринеће смањењу тегоба код хронично оболелих и осетљивих особа.

Опрез се саветује кардиоваскуларним, цереброваскуларним и нервно лабилним болесницима.

Могуће је смањење радне способности као метеоропатска реакција. У саобраћају се препоручује појачана опрезност.

