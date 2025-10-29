СТРУЈА
Društvo

КО СУТРА И КОЛИКО ДУГО НЕЋЕ ИМАТИ СТРУЈЕ

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 30.10.2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у делу Трбушана који се напајају са ТС Виногради,
  • 08:00 до 08:30 часова без електричне енергије биће потрошачи у Пријевору и Трбушанима,
  • 08:30 до 09:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у селима од Трнаве до Горичана и од Мојсиња до Бреснице , 
  • 09:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Прељинској Балузи,око старе школе,
  • 10:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Прислоници,
  • 10:30 до 14:30 часова без електричне енергије биће потрошачи у Придворици и Јездини.

