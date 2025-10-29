„КАРАВАН РОДИТЕЉСТВА – ПОРОДИЦА У СРЦУ” ОДРЖАН У ЧАЧКУ

У оквиру кампање “Караван родитељства – Породица у срцу“, коју организује Министарство за бригу о породици и демографију, данас је у „Соколани” одржана “Школа за труднице, маме и тате“. Циљ кампање је јачање родитељских вештина, унапређење подршке породицама, боља информисаност грађана о доступним мерама помоћи, као и промоција партнерства локалних заједница и државе у области породичне и демографске политике. У оквиру догађаја одржана је и „Пузијада” намењена бебама од осам до четрнаест месеци.
Према речима, Милице Перић, државне секретарке у Министарству за бригу о породици и демографију „Караван родитељства” је до сада обишао више од пола Србије, а наредни град који ће посетити је Јагодина.
– Ми смо једна од првих земаља на Балкану по родитељском додатку, за прво, друго, треће и четврто рођено дете. Оно што јесте политика нашег министарства јесте да ћемо се трудити да на сваки начин дамо свој дорпинос у побољшању наше државе и да победимо белу кугу. На сајту нашег министарства, као и путем Фејсбук групе која се зове Караван родитељства родитељи се могу информисати и пријавити своје бебе за учешће у „Пузијади” – казала је Перић.
Мирослав Петковић, помоћник градоначелника истакао је да је ово само један од пројеката које Град Чачак реализује у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију.
– Ово је одлична прилика да оставрени, али и будући родитељи учестују у овом догађау. Имамо доста малишана који су учествовали у Пузијади и добили вредне награде од Министартва и локалне самоуправе. Град Чачак издваја значајна новчана средства из буџета управо за најмлађу популацију. Издвојили смо доста новца за предшколске установе, а све са жељом да васпитно-образовни рад у тим установама буде на врхунском нивоу. Сигуран сам да ово није крај наше сарадње са ресорним министарством, већ да ћемо је даље ширити. Желимо да поправимо демографску слику у граду, јер ако нас не буде било, џаба онда сва улагања у инфраструктуру, спорт, културу и у све друге области друштвеног живота – рекао је Петковић.
Ово је била одлична прилика да се малишани сличног узраста друже и играју, али и да родитељи размене искуства, чују и науче нешто ново.
– Одушевљен сам овом идејом, први пут смо на оваквом догађају, све изгледа јако лепо. Мислим да је ово баш значајно за децу. Имам једно дете које нема у породици или фамилији деце свог узраста, тако да видим да је одлично реаговала на другу децу и гужву – рекао је Марко Бркић, један од родитеља чије дете је учествовало на „Пузијади”.
Након „Пузијаде” у којој су уживали најмлађи, одржана је трибина за родитељство намењена трудницама и младим родитељима, који од еминентих стручњака из области педијатрије и патронаже, могу сазнати како се правилно припремити за бебин долазак у кућу, о раном расту и развоју бебе, немлечној исхрани, кућним љубимцима, и још много тога.
