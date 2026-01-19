Društvo

ДАНАС ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

G. D. Komentara (0)

УЈЕДИЊЕНИ У ВЕРИ

Под покровитељством Цркве Светог Вазнесења и Града Чачка и овог 19. јануара, на Богојављење, 22. пут од обнављања традиције организовано je пливање за залеђени Богојављенски крст.

Пре одласка храбрих пливачица и пливача који ће на Градској плажи препливати 33 метра, у Цркви Светог Вазнесења од осам сати одржана je празнична литургија. По њеном окончању, у 9.30 кренуле су литије. У десет сати пуцњем из трешњевог топа биће дат знак да пливање у Западној Морави може да почне.

Свечана Богојављенска академија биће одржана истог дана у великој сали Културног центра од 19 сати. На њој ће пливачу у чијим рукама се нашао залеђени крст бити уручена титула “Носилац Богојављенског крста Града Чачка за 2026. годину”, а осталим учесницима признања.У уметничком делу програма наступиће: београдска глумица Весна Степановић, Мушки вокални састав “Канон” из Крагујевца, Уметничка дружина “Деца Граца”, КУД “Абрашевић”, а публици ће се обратити и здравичари Вук Пантовић из Сјенице, вишеструки победник на Драгачевском сабору у Гучи и Чачанин Јован Новаковић. Програм ће водити Милица Гацин и Владимир Јовановић. Улаз је слободан.

Организатор овог верског, културног и спортског догађаја СЦ “Младост” исуорганизатори, Народни музеј и Културни центар Чачак, позивају суграђане да својим присуством покажу посвећеност вери и традицији и искажу поштовање према најхрабријима који ће запливати Западном Моравом.

В. Дуба

Slične Vesti
Društvo Saobraćaj

РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ МРЧАЈЕВЦИ – АДРАНИ

vladecaglas

Извор: Јавно предузеће „Путеви Србије“ Радови на државном путу I Б реда број 22, деоница  Мрчајевци – Адрани ЈП „Путеви Србије“ обавештава учесникр у саобраћају да ће се од 31.08. до 02.09.2022. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводити радови на фрезовању и машинском крпљењу асфалтног коловоза на делу државног пута I Б […]

октобар, Фото: Милан Чакајац
Društvo

Претежно облачно и хладније

G. D.

Данас ће бити претежно облачно и хладније, повремено с кишом и локалним пљусковима, који ће, углавном на југозападу, југу и југоистоку Србије, бити праћени грмљавином. Понегде се очекују и обилније падавине. Ветар слаб и умерен, у већем делу западни и северозападни, само ће се пре подне и средином дана у Банату и делу источне и […]
Društvo Grad

Хладније и кишовито са пљусковима – разведравање у петак

G. D.

ИЗВОР: РТС Облачно и кишовито време са пљусковима и грмљавином очекује се у земљи. На планинама ће падати снег. Највиша дневна температура биће до 15 степени. Разведравање се очекује у петак после подне. Облачно и хладније време биће у земљи. Локални пљускови и киша очекују се у Војводини, Шумадији, Великом Поморављу, западној Србији, као и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.