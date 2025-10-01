ОД ДАНАС СКУПЉА СТРУЈА

Струја је од данас скупља за 6,6 одсто, а смањена је и граница црвене зоне са 1.600 на 1.200 киловат-сати.
Жељко Ненадић, помоћник извршног директора за снбдевање у ЕПС-у истиче за РТС да ће потрошачи добити седам одсто умањења рачуна уколико измере своје рачуне до 20. у месецу и определе се да свој рачун добијају у електронској форми или такозвани е-рачун.
Такоће, шест одсто попуста добиће купци који, такође измире своје рачуне до 20. у месецу, а определе се да буду самочитачи.
И даље ће важити и попуст од пет одсто за све оне који измире рачуне до 28. у месецу.
Колико попуста може да оствари потрошач
Ненадић објашњава да може да се оствари само један попуст, али да ће, уколико купац испуњава више предуслова, остварити попуст који је повољнији по њега.
„Рецимо, ако је самочитач, измири своје рачуне до 20. месецу и определи се за електронски рачун, он остварује право и на шест и на седам одсто, али ће добити само седам одсто попуста, јер само један попуст може да добије у току једног месеца. У сваком случају, повољнији је по купца“, појашњава Ненадић.
Према његовим речима, ако купац испуњава услове, најконформнији и можда и најбољи начин да оствари попуст је преко апликације ЕПС-а или веб портала „Увид у рачун“, где на „клик“ остварује то своје право.
Такође, преко сајта ЕПС-а може да се информише о томе да попуни електронски формулар или у крајњој линији на шалтерима да преда попуњен формулар.
Напомиње да електронски рачун нуди низ предности, јер се добија много брже од папирног облика рачуна, не захтева штампу, доставу од стране поштара, а доприноси и очувању животне средине.
Повластице за најсиромашније и угрожене категорије
Ненадић посебно истиче да је донета Уредба о енергетски заштићеном купцу која у односу на претходну верзију доноси нове бенефите најугроженијим категоријама становништва.
Од овог месеца, пензионери с најнижим примањима од 27.711 динара остварују право на попуст од 1.000 динара на рачуну.
„Такође то право и иначе пензионери остварују по аутоматизму. Категорије купаца, цивилни и војни инвалиди и борци то право на 1.000 динара такође остварују, с тим што они морају да се обрате јединицама локалне самоуправе и да поднесу захтеве“, наводи помоћник директора ЕПС-а..
Указује да, енергетски угрожени купци добијају и додатних пет посто попуста на све претходно поменуте попусте.
„И за њих померање границе црвене зоне са 1.600 на 1.200, скоро да не важи зато што ћемо обрачунавати ту разлику међу 1.200 и 1.600 и одобравати им попуст на рачунима“, прецизирао је Ненадић.
Напомиње да пензионери, најугроженији, борци, инвалиди, морају да имају бројило на своје име.
Наводи да има нешто нешто преко 70.000 угрожених купаца електричне енергије. Пре две године, када су пензионерима такође одобравали попуст од 1.000 динара, било нешто више од 100.000 таквих купаца. Сада, каже, у ЕПС-у очекују да тај број буде можда и већи.
Како до штедње
Мало промене енергетских навика могу да нам доста уштеде у рачуну па да неке уређаје које свакодневно користимо, који нису мали потрошачи, користимо ноћу, саветује Ненадић.
„Други вид је наравно који изискује нека материјална средства, од замене расвете и коришћења енергетски штедљивијих сијалица до неких можда и већих улагања која се односе на изолацију објеката, коришћење енергетски ефикаснијих уређаја“, наводи Ненадић.
Напомиње да корисници ТА пећи, поготово у зимском периоду, могу за 50 одсто да умање свој рачун уколико је пуне ноћу. Код етажног грејања је рачуница нешто лоша, то јест корисници таквог вида грејања имају у односу на кориснике те пећи отприлике дупло већи рачун.
Ноћна тарифа увек траје осам часова, с тим што у Војводини почиње од 23 часа, а у остатку Србије од 22 часа.
Истиче да су купци прилично ревносни у плаћању својих рачуна, тако да је у овом тренутку веома добар проценат наплате и на гарантовном и на комерцијалном снабдевању.
Наглашава и да је ЕПС спреман за зиму.
„ЕПС је апсолутно спреман. Сви ремонти у рударском и у термо и хидросектору су урађени на време. ЕПС је и до сада био и јесте познат партнер свим купцима електричне енергије. Надамо се да ће тако остати“, закључује Ненадић.