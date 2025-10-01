Изложба Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева биће отворена у среду, 1. октобра, у 18 часова у Галерији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
У програму учествују Снежана Костић и Никола Пеулић.
Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева које је основано 1974. године, са седиштем у Гучи, окупља талентоване уметнике који су самостално развили своје вештине у сликарству и вајању. Ово удружење има за циљ да подржи и представи радове својих чланова, као и да охрабри уметничко стваралаштво у локалној заједници. Такође, удружење се залаже за очување и промоцију културне баштине Драгачева, чиме доприноси развоју локалне културне сцене.