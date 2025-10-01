Društvo Grad

ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У БРЕСНИЦИ ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Владан Милић, заменик градоначелника прогласио је ванредну ситуацију на терторији Месне заједнице Бресница због елементарне непогоде – недостатка воде за пиће.

Ванредна ситуација је проглашена на делу територије града Чачка на основу члана 39. став 1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 20 став 1. тачка 8. и члана 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 79. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/2019) а на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка, број 06-145/2025 – I од 1. октобра 2025. године.

Кабинет градоначелника

бебе 2
Društvo

Јуче: ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањице и Лучана. Извор: Ча глас
Aktuelno Grad

ОДРЖАНА 81. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

I. М.

Чланови Градског већа у Чачку усвојили су на данас одржаној 81. седници, осим осталог, одлуку о оснивању Мреже јавних предшколских установа „Радост“ и „Моје детињство“, као и решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у овој години. Чланови Већа сагласили су се са изменама и допунама програма пословања „Водовода“, као и са […]

Црква, фото: Мима Зиндовић
Društvo

Данас је Свети Стефан

G. D.

ИЗВОР: РТС Данас је Свети Стефан, једна од најчешћих слава и дан када се из куће износи божићна слама Данас је дан Светог првомученика и архиђакона Стефана, једна од слава које се највише празнују у српском народу. Свуда се светкује и као трећи дан Божића. Свети Стефан или Стевањдан пада на трећи дан Божића. Прва […]

