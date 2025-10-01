ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У БРЕСНИЦИ ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Владан Милић, заменик градоначелника прогласио је ванредну ситуацију на терторији Месне заједнице Бресница због елементарне непогоде – недостатка воде за пиће.

Ванредна ситуација је проглашена на делу територије града Чачка на основу члана 39. став 1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 20 став 1. тачка 8. и члана 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 79. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/2019) а на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка, број 06-145/2025 – I од 1. октобра 2025. године.

Кабинет градоначелника