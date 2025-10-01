СПОМЕН-ПАРК БОРБЕ И ПОБЕДЕ ДОБИО СТАТУС „ПАРКА МИРА”

Kako je danas izjavio direktor Opšte bolnice dr Miroslav Sretenović, ali i šef Radnog tima doktor Mihailo Luković, bolnički kapaciteti na Kovid odeljenju čačanske bolnice uskoro mogu postati nedovoljni, i neophodno je iznaći rešenje za postavljajnje još postelja za kovid obolele. Situacija je vrlo ozbiljna, naveo je Sretenović, rekavši da je ostalo još oko 40 […]

