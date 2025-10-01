Društvo

Хитно упозорење РХМЗ-а за 2. и 3. октобар

ХИТНО МЕТЕОРОЛОШКО УПОЗОРЕЊЕ

Обилне падавине, бујице, одрони и клизишта 2. и 3. октобра, покренут СМС систем обавештавања

Услед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују у четвртак и петак, 2. и 3. октобра, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је систем за пренос СМС хитних информација грађанима.

Истиче се да падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету.

У вишим пределима киша ће прећи у снег, који ће се интензивирати у четвртак после подне и увече.

У јужним деловима Рашког, Моравичког и Златиборског округа, на подручју Косова и Метохије, као и у планинским пределима Расинског и Топличког округа до петка после подне очекује се да падне и више од 50 цм влажног снега, објављено је на сајту РХМЗ-а.

Осим проблема у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације, снег може изазвати проблеме у снабдевању електричном енергијом, изазвати оштећења на далеководима, али и материјалну штету на дотрајалим крововима.

Постоји ризик од грана, леденица и блокада путева, које могу у потпуности да онемогуће акције спасавања.

Препорука је да се у четвртак и петак не креће на пут у планинске пределе, нарочито у наведеним регионима. Будите на опрезу и останите информисани, наведено је у упозорењу РХМЗ-а.

Извор: РТС

Представљање Стратегије развоја културе града Чачка као прве националне Престонице културе Србије

Извор: Кабинет градоначелника Важност „Чачанске родне“ и великих дана који су пред Престоницом културе огледа се у пажљиво структуираном плану развоја културе. Представљање Стратегије развоја културе града Чачка као прве националне Престонице културе Србије биће одржано у понедељак, 20. марта, у 12.00 часова у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“. Говорници су Марко Ристић, директор Завода […]

Društvo

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 27. јул

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 27. јул ПОРОДИЛИШТЕЈуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 25 прегледа у амбуланти и 41 кућна посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈПоласци за Пожегу и Краљево – по реду вожње (322-518).ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је […]
Društvo

ЧАЧАНИН ЛУКА РАЈИЧИЋ ОСВАЈА ЕСТРАДУ

ПРАТИО ШАБАНА НА ПОСЛЕДЊЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ГОСТОВАЊУ – Са учитељем Мирком Кодићем и касније са својим оркестром свирао на наступима најпознатијих певача народне музике. – Компоновао је и коло за које је Шабан Шаулић требало да отпева песму Од детињства се Лука дивио хармоникашима који су свирали у кафани његовог оца. Почео је да учи са […]

