Хитно упозорење РХМЗ-а за 2. и 3. октобар

ХИТНО МЕТЕОРОЛОШКО УПОЗОРЕЊЕ
Обилне падавине, бујице, одрони и клизишта 2. и 3. октобра, покренут СМС систем обавештавања
Услед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују у четвртак и петак, 2. и 3. октобра, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је систем за пренос СМС хитних информација грађанима.
Истиче се да падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету.
Хитно упозорење РХМЗ-а за други и трећи октобар
У вишим пределима киша ће прећи у снег, који ће се интензивирати у четвртак после подне и увече.
У јужним деловима Рашког, Моравичког и Златиборског округа, на подручју Косова и Метохије, као и у планинским пределима Расинског и Топличког округа до петка после подне очекује се да падне и више од 50 цм влажног снега, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Осим проблема у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације, снег може изазвати проблеме у снабдевању електричном енергијом, изазвати оштећења на далеководима, али и материјалну штету на дотрајалим крововима.
Постоји ризик од грана, леденица и блокада путева, које могу у потпуности да онемогуће акције спасавања.
Препорука је да се у четвртак и петак не креће на пут у планинске пределе, нарочито у наведеним регионима. Будите на опрезу и останите информисани, наведено је у упозорењу РХМЗ-а.
Извор: РТС