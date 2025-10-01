ОДБОРНИЦИ ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА УСВОЈИЛИ ОДЛУКУ О ПРВОМ ОВОГОДИШЊЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧKА
ПРИХОДИ У ГРАДСКОЈ КАСИ ВЕЋИ ЗА 900 МИЛИОНА
На 11. седници градског парламента, која је почела данас, усвојен је извештај о извршењу буџета Града Чачка за период од 1. јануара до 30. јуна, као и одлука o првом ребалансу градског буџета за 2025. годину. Одборници Скупштине града (СГ) су разматрали и измене кадровског плана градских управа, Службе за интерну ревизију Града Чачка и Градског правобранилаштва Чачка за 2025. годину, као и Програм за унапређење положаја младих у Чачку и Локални акциони план за период од 2025. до 2027. године, о којима ће се одборници изјаснити у дану за гласање.
За разлику од претходних седница СГ, након утврђивања кворума и уласка опозиционих одборника у салу, врло брзо се прешло на рад по тачкама дневног реда, јер није било много пријава повреда Пословника.
Према одлуци о првом ребалансу буџета у овој години, буџет Града Чачка ће бити тежак седам милијарди и 600 милиона динара. Буџетски приходи ће бити увећани за око 900 милиона динара у поређењу са основном одлуком о овогодишњем буџету. Како је навео председник СГ Игор Трифуновић, највећи прилив средстава се очекује од пореза на зараде, затим на капиталне добитке који је планиран у висини од 4.653.000.000, од пореза на имовину (1.166.000.000 динара), док су повећани буџетски расходи првенствено везани за повећање издвајања за зараде и завршетак инвестиција које су започете у прошлој и овој години.
– Од 1. октобра је ступило на снагу повећање минималца, што, рачунајући целокупно функционисање читавог града – јавне установе и предузећа, као и локалну самоуправу, увећава буџет за плате за 110.000.000 динара. Инвестиције су планиране у висини од 107.000.000, трансфери у основним и средњим школама у висини од 48.000.000, социјална заштита је повећана за 116.000.000 и дотације невладиним организацијама за 45.000.000 динара. То су највиши расходи који су укалкулисани у ребаланс буџета – рекао је председник СГ и посебно нагласио да на предлог одлуке о ребалансу буџета није било поднетих амандмана.
Одборници градског парламента ће на 11, седници разматрати и предлог одлуке о усклађивању цене у оквиру такси тарифе, према којој се такси превоз мора обављати на подручју града Чачка и којом се утвђује јединствен ценовник услуге такси превоза и цена у оквиру такси тарифе, као и предлог програма организовања такси превоза у граду за период од 2024. до 2028. године. Уколико ова одлука буде усвојена, примењиваће се од 1. новембра.
– После иницијативе такси удружења и неколико одржаних састанака које је градско руководство имало са представницима таксиста, предложено је повећање цена такси услуга: старт иде са 150 на 170 динара, прва тарифа са 70 на 80 и друга тарифа са 75 на 85, док сат чекања остаје исти. Када је реч о измени програма организовања такси превоза на територији града Чачка, подсетићу вас да смо пре неколико година имали програм који је дефинисао 800 такси возила на територији града, а узимајући у обзир Закон о превозу путника у друмском саобраћају и дефинисање оптималног броја такси превозника на територији градова, град наше величине, према последњем попису са нешто више од 106.000 становника, оптимални број би био 266 такси возила. Наш предлог је да се тај број са ранијих 350 умањи на 300. Наравно, нико од таксиста неће изгубити дозволу, изузев када је реч о природном одливу – о одласку у пензију или напуштању тог посла по неком другом основу – навео је Трифуновић.
У наставку седнице, одборници ће разматрати и предлоге одлука о двању сагласности на измене и допуне програма пословања градских јавних и комуналних предузећа, као и Научно технолошког парка, Туристичке организације Чачка и Спортског центра „Младост“, углавног због повећања минималне зараде и повећања материјалноих трошкова.
Очекује се жестока расправа међу одборницима позиције и опозиције поводом најаве поскупљења услуга сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада. О предложеном поскупљењу се у јавности полемише већ неколико дана, јер одборници опозиције сматрају да ће оно представљати велики удар на животни стандард грађана Чачка.
Заседање градског парламента је настављено и после 20 часова, на шта су реаговали одборници опозиције, инсистирајући да се заседање прекине. Иако им је председник СГ одговорио да је објавио да ће парламент заседати и после 20 часова, није дошло до нормализације рада. Одборници опозиције су још тридесетак минута наставили да рекламирају повреду Пословника, па је Трифуновић одлучио да прекине седницу, најављујући њен наставак за сутра у 10 сати.
В. С.