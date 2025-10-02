Извор: РТС
Хладно са кишом, на планинама снег – РХМЗ издао упозорења
Данас облачно и хладно са кишом, а на планинама са суснежицом и снегом. РХМЗ упозорава на опрез због обилних падавина које се очекују на подручју централне, јужне и источне Србије. Температура испод просека за ово доба године – најнижа од 3 до 9, а највиша од 6 на југу до 13 степени на северу.
Облачност са Јадрана већ је захватила крајњи југ земље, али и Шумадију и Поморавље. На планинама киша прелази у снег.
Обилније падавине у југозападним, јужним, централним и источним крајевима Србије – у већини места се очекује између 60 и 100 mm, локално и до 120 mm кише за период од 48 сати.
У брдским и нижим планинским пределима се очекује од 10 до 20 центиметара, локално преко 30 центиметара, а у вишим и преко 50 центиметара снега за период од 48 сати, наводи РХМЗ.
Са севера Европе стигао још хладнији ваздух и спустио температуру. Ујутру од 3 до 9 степени, највиша дневна од 6 на југу до 13 на северу.
У Београду киша се очекује од поподневних сати и падаће све до суботе. У најтоплијем делу дана само 10 степени.
Увече и у току ноћи ка петку очекује се спуштање снежне границе, па се снег прогнозира и у брдским пределима југозападне и јужне Србије.
Главобоља, нервоза и болови у костима и зглобовима
Особама са варирајућим крвним притиском и респираторним обољењима се саветује извесна опрезност услед очекиваног утицаја биометеоролошких прилика.
Очекују се метеоропатске реакције у виду главобоље, нервозе и болова у костима и зглобовима.
Свим учесницима у саобраћају се саветује концентрација.
РХМЗ покренуо систем за пренос СМС хитних информација грађанима
Услед обилних падавина које се на подручју централне и јужне Србије очекују данас и сутра, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је систем за пренос СМС хитних информација грађанима.
Истиче се да падавине могу проузроковати значајне проблеме у саобраћају, локалне бујице, одроне и клизишта и изазвати материјалну штету.
Осим проблема у саобраћају, транспорту и другим видовима комуникације, снег може изазвати проблеме у снабдевању електричном енергијом, изазвати оштећења на далеководима, али и материјалну штету на дотрајалим крововима.
Постоји ризик од грана, леденица и блокада путева, које могу у потпуности да онемогуће акције спасавања.
Препорука је да се данас и сутра не креће на пут у планинске пределе.
Сектор за ванредне ситуације МУП Србије упозорио је грађане на невреме које ће погодити земљу у четвртак и петак.
Тодоровић: До краја октобра очекују се и мразеви, чак и у Београду
Метеоролог Недељко Тодоровић рекао је за РТС да нас после топлог и сувог лета у октобру очекује снег.
Истакао је и да ће максималне температуре у октобру бити од 18 до 22 степена.
„То није довољно да бисмо говорили о михољском лету. До краја октобра очекују се и мразеви, чак и у Београду и нижим пределима“, рекао је Тодоровић.