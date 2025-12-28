црква Фото: Александра Мишић
Društvo

ДАНАС СУ МАТЕРИЦЕ

G. D. Komentara (0)

СРЕЋА, ЉУБАВ И СЛОГА У ПОРОДИЦИ

Другу недељу пред Божић, прослављају се Материце, највећи хришћански празник мајки и жена. У народу се верује да је овај празник најсвечанији од сва три породична празника (Детињци, Материце и Оци), пошто се на овај начин слави Мајка Божија, јер нема света без мајки и рађања. На овај празник деца устају раније и канапом, шалом или марамом везују своје мајке, а оне се дреше поклонима које су унапред припремиле. Наравно, ти поклони су много већи и лепши, него што деца дају мајкама и очевима, каже за наш лист Снежана Шапоњић Ашанин, етнолог Народног музеја у Чачку.

црква Фото: Александра Мишић
Фото: Александра Мишић

– Симболично везивање и дрешење представља љубав и слогу у породици. Осим мајки, деца везују и своје баке, тетке, комшинке. У сеоским срединама деца су некада добијала колаче, суво воће, бомбоне. Али, развојем градског друштва поклони бивају богатији, а у новије време то су углавном новац, гардероба, књиге… Почетком прошлог века, поготову у већим градским срединама, попут Београда, велика пажња се посвећивала Материцама. Жене су се удруживале, одлазиле су у сиротишта или болнице и делиле поклоне. Значајну улогу је имало и “Коло српских сестара”, које је основано 1903. године, а један од оснивача је била и Надежда Петровић. У тешким временима, посебно између два светска рата, било је много деце без родитеља. Познато је да је и краљица Марија Карађорђевић организовала пријем за ратну сирочад и удељивала им поклоне. Тако је породични празник добио и друштвени значај. И данас “Коло српских сестара” са поклонима посећује сиромашну децу, као и бројна женска удружења и организације. То је лепа обичајна пракса, узвишеног карактера. Ово су празници даривања и сви треба да се радујемо, јер смо у Христу сви једно, зато увек треба да се осврнемо око нас и на оне који немају – наглашава Шапоњић Ашанин. 

Н. Р.

Slične Vesti
Društvo

KAKO PRAVILNO KORISTITI KLIMA UREĐAJ

I. М.

Kao i svaki drugi tehnički uređaj i klime imaju uputstvo za upotrebu, koje ćemo upotpuniti sa nekoliko korisnih saveta. Pre kupovine klima uređaja, utvrdite veličinu prostora koji nameravate da rashladite, a potom donesite i odluku o jačini klime koja će Vam biti dovoljna za postizanje optimalne temperature. Često se dešava da ljudi uzmu klime veće […]
Društvo Privreda

ВАУЧЕРИ ЗА „УНИ БЕБЕ“, ПОРОДИЛИШТЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

N. R.

У КОМПАНИЈИ „УНИПРОМЕТ“ ДОДЕЉЕНИ ВАУЧЕРИ Данас је у компанији „Унипромет“, организован програм „УНИ Бебе“, у оквиру кога су додељени вредносни ваучери за новорођену децу њихових запослених. Овај догађај компанија је желела да употпуни и са донацијама за предшколске установе „Моје детињство“ и „Радост“ на територији Града Чачка, као и за Предшколску установу „Олга Јовичић Рита“ […]

ГРОБЉЕ Фото: Г. Д.
Društvo Grad

Данас су Велике или Зимске задушнице

G. D.

ИЗВОР: РТС Данас су Велике или Зимске задушнице, које најављују припреме за почетак Часног поста. У појединим крајевима знају их и као – Отворене задушнице, јер се верује да Свети Петар, кључар пакла и раја, на овај дан отвара гробове. Обичај је данас изаћи на гробља и запалити свећу покојницима. Највеће, и по многима најважније […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.