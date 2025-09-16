Деца и болести крви – стручна подршка доц. др Предрага Родића у Чачку
Када дете изгледа бледо, брзо се умара, има учестале инфекције или модрице или лимфне жлезде које се појављују без јасног разлога, родитељи се најчешће уплаше. Управо ти симптоми могу указивати на поремећаје у крвној слици, па је правовремена реакција од суштинске важности.
Тим проблемима бави се доц. др Предраг Родић, педијатар и доктор медицинских наука, магистар хематологије, који је своје школовање започео на Медицинском факултету у Београду. Међу онима са највишим просеком оцена у генерацији, већ од студентских дана показивао је изузетну посвећеност.
Након волонтерског рада на Универзитетској дечјој клиници, своје интересовање усмерио је ка педијатријској хематологији и онкологији. Од 2006. године стални је члан исте клинике, где је кроз свакодневни рад са малишанима и њиховим родитељима стицао драгоцено искуство. Паралелно је градио и академску каријеру – од клиничког асистента до доцента на Медицинском факултету у Београду.
Његова ужа стручна интересовања укључују Гошеову болест и поремећаје згрушавања крви у дечјем узрасту, али и шири спектар хематолошких поремећаја код деце. Родитељи га памте по смиреном и пажљивом приступу, јер успева да деци и породицама пружи сигурност и поверење у тешким тренуцима.
„Родитељи често дођу забринути, јер свако помињање хематолога звучи застрашујуће. Али у многим случајевима реч је о стањима која се успешно контролишу и лече – ако се на време открију и препознају“, наглашава др Родић.
Савети за родитеље:
• Не занемарујте бледило, лимфне чворове, необјашњиве модрице и неуобичајен умор код детета.
• Ако дете често има инфекције или крвари из носа, то може бити знак поремећаја у крвној слици.
• Не чекајте да симптоми постану израженији – рана дијагностика је кључ за успешно лечење.
Данас, захваљујући сарадњи са Поликлиником Парк, родитељи из Чачка и околине имају прилику да без одласка у Београд, добију преглед и стручни савет једног од водећих педијатара-хематолога у земљи.
